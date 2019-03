Truy tố 3 bị can vụ đánh Kiểm sát viên ở Bình Chánh

KSV bị đánh đã chuyển công tác Trước đó, Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh nhận thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh. Nhưng vụ án xảy ra tại TAND huyện Bình Chánh, người bị hại là KSV huyện Bình Chánh và vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Do đó, Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đề nghị VKSND huyện chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT công an TP.HCM thụ lý để bảo đảm tính khách quan. Trên cơ sở đề nghị này, VKSND huyện Bình Chánh đã có công văn gửi VKSND TP.HCM đề nghị cấp tố tụng thành phố tiếp nhận hồ sơ vụ án trên. Sau đó, VKSND TP.HCM đã đề nghị Cơ quan CSĐT công an TP.HCM thống nhất theo hướng tiếp nhận hồ sơ, bị can để điều tra, xử lý. VKSND huyện Bình Chánh sau đó đã ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền. Được biết, hiện nay KSV Nguyễn Văn Lân đã chuyển công tác tại VKSND TP.HCM