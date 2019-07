Truy tố các cựu lãnh đạo VN Pharma vụ thuốc chữa ung thư giả

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma) cùng 11 đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo khoản 4 Điều 157 BLHS 1999.

Các đồng phạm gồm Võ Mạnh Cường (SN 1978, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải Quốc tế H&C), Nguyễn Trí Nhật (SN 1975, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty VN Pharma), Ngô Anh Quốc (sinh năm 1984, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty VN Pharma), Phan Cẩm Loan (SN 1973, cựu Phó trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (SN 1982, cựu Kế toán Trưởng Công ty VN Pharma), Phan Xuân Thiện (SN 1977, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma), Bùi Ngọc Duy (SN 1986, cựu Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Công ty VN Pharma), Phạm Văn Thông (SN 1954, là dược sỹ, trú tại phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM), Phạm Anh Kiệt (SN 1963, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - viết tắt là Sapharco), Hoàng Trúc Vy (SN 1988, cựu nhân viên Phòng Nghiên cứu và phát triển Công ty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (SN 1980, cựu nhân viên Công ty TNHH thương mại hàng hải Quốc tế H&C).





Bị can Nguyễn Minh Hùng tại phiên xử gần đây.

Trong đó, Hùng và Cường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Những người còn lại đóng vai trò đồng phạm thực hành tích cực.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2013 đến ngày 19-9-2014, Hùng thông qua Cường cùng với các đồng phạm đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả. Đó là Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC) và Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada giả, đóng dấu giả hợp pháp hóa Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada; đóng dấu Công ty Helix Canada giả vào hồ sơ để đề nghị Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu thuốc.

Các bị can đã làm giả Hợp đồng mua bán, các phụ lục hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hồng Kông và các chứng từ giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.

Thực tế các bị can đã nhập 9.300 hộp thuốc H-Capita. Theo đó, 9.300 hộp thuốc H-Capita giả về nguồn gốc xuất xứ nơi sản xuất; giả về chất lượng (không sử dụng để chữa bệnh cho người).



Cáo trạng xác định trị giá lô thuốc chỉ là 251.100 USD (hơn 5,3 tỉ đồng), các bị can đã nâng khống thêm giá mua là 320.850 USD (hơn 6,8 tỉ đồng), tổng cộng 571.950 USD (tương đương hơn 12,1 tỉ đồng). Số tiền nâng giá thuốc này được chuyển vào 2 tài khoản dịch vụ chuyển tiền ở nước ngoài của Công ty Auspicious Keen Limited và Công ty Sigma Holding Corp (có cùng địa chỉ tại: 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hồng Kông) rồi các bị can nhận lại tiền tại Việt Nam.

Khoản thu lợi bất chính của các bị can ngay trong giai đoạn mua thuốc. Cụ thể khi nhập khẩu các bị can đã khai báo giá thuốc nhập khẩu là 75 USD/hộp (trong khi giá thực tế chỉ là 27 USD/hộp) và nộp thuế nhập khẩu theo giá này; đồng thời kết quả đấu thầu lô thuốc cung cấp vào các bệnh viện có giá là 31.000 đồng/viên (chênh lệch khoảng 12.000 đồng/viên so với giá mua thực tế và tiền thuế nhập khẩu).

Toàn bộ lô thuốc H-Capita nêu trên sau khi nhập khẩu vào Việt Nam đã bị phát hiện, thu giữ nên thiệt hại thực tế của Công ty VN Pharma là hơn 6 tỉ đồng.

VKS Tối cao tiếp tục yêu cầu CQĐT làm rõ, xử lý trong giai đoạn tiếp theo đối với các hành vi khác của Công ty VN Pharma, cùng các đối tượng có liên quan và trách nhiệm của một số cá nhân Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)...

Đáng chú ý, theo kết luận của CQĐT trước đó, cơ quan chức năng cho rằng các bị can trong vụ án là những người làm việc, hành nghề trong lĩnh vực buôn bán nhập khẩu thuốc chữa bệnh có nhận thức hiểu biết về lĩnh vực này nhưng đã lợi dụng pháp nhân công ty kinh doanh dược phẩm để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi sự việc bị phát hiện, các bị can tìm cách đối phó, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ gây khó khăn cho CQĐT nên cần xử lý nghiêm

Như PLO đã thông tin tháng 10-2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm vụ án này và quyết định tiếp tục bắt tạm giam Hùng và Cường để phục vụ điều tra.

HĐXX nhận định tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo cùng một tội buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức là chưa đầy đủ, toàn diện, chưa phản ánh hết nội dung vụ án, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Việc xét xử các bị cáo về hành vi buôn lậu là chưa phản ánh đúng bản chất vụ án, hành vi của các bị cáo. HĐXX cũng cho rằng yêu cầu giám định lại toàn bộ lô thuốc là hoàn toàn cần thiết. Quá trình điều tra lại, CQĐT đã khởi tố thêm ba bị can.