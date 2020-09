Truy tố cựu sếp Petroland chi 50 tỉ để 'đối ngoại'

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố tám bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)



Các bị can gồm: Bùi Minh Chính (cựu hủ tịch HĐQT Petroland), Phạm Thuý Nga (cựu kế toán trưởng Petroland), Nguyễn Thị Hoàng Yến (cựu trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland).

Cùng bị truy tố còn có Lê Tú Phương (giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hạnh An), Nguyễn Bá Hội (giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên), Dương Công Thọ (giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Tân Hưng), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (lao động tự do); Nguyễn Thế Công (giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Bình An).

Liên quan vụ án, hai bị can Ngô Hồng Minh (cựu chủ tịch HĐQT Petroland) và Trần Hữu Giang (cựu phó giám đốc Petroland) đang bị truy nã về tội danh trên.



Các bị can Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang, Bùi Minh Chính (từ trái qua). Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý dự án các công trình xây dựng phía Nam, có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng.

Các cổ đông đóng góp lớn như: Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)…. Trong đó, PVOIL là doanh nghiệp Nhà nước.

Để có tiền chi đối ngoại khi làm các thủ tục hành chính cho các dự án, chi tiếp khách, tặng quà cấp trên, phục vụ đi công tác nước ngoài…, các bị can bàn nhau lập “khống” các hợp đồng dịch vụ môi giới, chuyển nhượng bất động sản nhằm hợp thức thủ tục ký kết và thanh toán hợp đồng.

Từ năm 2012 đến năm 2017, Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang và Bùi Minh Chính đã bàn bạc, lập khống 17 hợp đồng và một phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn, chi tiền, gây thiệt hại cho Petroland hơn 50 tỉ đồng.

Các bị can Phạm Thuý Nga, Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến dù biết hợp đồng dịch vụ là “khống” nhưng vẫn tham gia lập hồ sơ thanh toán vì theo chỉ đạo của cấp trên. Mục đích là để ban lãnh đạo công ty có tiền để chi tiếp khách, đối ngoại… cho công ty; cá nhân các bị can không được hưởng lợi.

Nhóm bị can Lê Tú Phương, Nguyễn Bá Hội, Nguyễn Thế Công, là giám đốc các công ty môi giới, dù biết rõ không có việc môi giới, tư vấn nhưng vẫn giúp sức cho Trần Hữu Giang, Nguyễn Tư Khánh ký “khống” hợp đồng…

Hiện nay, các bị can đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Trong đó, Bùi Minh Chính nộp 750 triệu đồng, Lê Tú Phương nộp 568,5 triệu đồng, Nguyễn Bá Hội nộp 5,959 tỉ đồng, Nguyễn Thế Công nộp 311 triệu đồng, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền nộp 28 triệu đồng.