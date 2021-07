Ngày 13-7, nguồn tin cho biết VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố tám bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai.



Những người này gồm: Nguyễn Quốc Anh (cựu Giám đốc BV), Nguyễn Ngọc Hiền (cựu Phó Giám đốc BV), Trịnh Thị Thuận (cựu Trưởng phòng Tài chính BV), Lý Thị Ngọc Thủy (cựu Phó phòng Tài chính BV), Phạm Đức Tuấn (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Công nghệ Y tế BMS), Ngô Thị Thu Huyền (Phó Giám đốc Công ty BMS), Trần Lê Hoàng (Thẩm định viên Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội - VFS) và Phạm Minh Dung (cựu Tổng Giám đốc Công ty VFS).



Bị can Nguyễn Quốc Anh

Kết quả điều tra cho thấy BV Bạch Mai là pháp nhân riêng, tự chủ hoàn toàn theo quy định của Bộ Y tế. Khi được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện, bị can Nguyễn Quốc Anh muốn phát triển khoa ngoại nên thành lập một số khoa như Phẫu thuật thần kinh, Chấn thương chỉnh hình và Cột sống.

Biết được điều này, bị can Phạm Đức Tuấn đến gặp bị can Nguyễn Quốc Anh, nói Công ty BMS của mình là đơn vị phân phối robot phẫu thuật và đề nghị cung cấp cho Bạch Mai Robot Rosa với giá 39 tỉ đồng, Robot Mako giá 44 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Tuấn đặt vấn đề Công ty BMS sẽ không bán vì thủ tục của Bộ Y tế phức tạp. Thay vào đó, Tuấn bàn bạc với Nguyễn Quốc Anh sẽ để Công ty BMS và BV Bạch Mai liên doanh lắp đặt robot phẫu thuật với giá do Tuấn đưa ra.

Kết quả, cựu giám đốc BV Bạch Mai đồng ý với đề xuất của Tuấn, dù không thông qua Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn BV. Bị can Quốc Anh còn chỉ đạo Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Hiền cùng phòng Tài chính kế toán BV Bạch Mai hoàn thiện các thủ tục để liên doanh với Công ty BMS.

Tháng 1-2017, đề án xã hội hóa được ký kết, BV Bạch Mai trang bị hai loại robot phẫu thuật, trong đó robot Rosa có giá 39 tỉ đồng.

Đáng chú ý, thời điểm trên, Công ty BMS vẫn chưa nhập robot Rosa. Vì vậy, để hợp thức hóa, các bị can thuộc Công ty thẩm định giá VFS đã phát hành chứng thư trái với quy định của pháp luật.

Mãi đến tháng 2-2017, Công ty BMS mới nhập khẩu robot Rosa từ Pháp về sân bay Nội Bài, nguyên giá là hơn 7,4 tỉ đồng.

Tính đến tháng 5-2020, BV Bạch Mai đã sử dụng robot thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh với giá tiền hơn 16 triệu đồng/ca, hậu quả gây thiệt hại hơn 10,5 tỉ đồng cho người bệnh.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Phạm Đức Tuấn còn khai tặng bị can Nguyễn Quốc Anh 400 triệu đồng và 10.000 USD, tặng bị can Hiền 150 triệu đồng, tặng bị can Thuận 50 triệu đồng. Đến nay, các bị can nhận thức được sai lầm nên đã tự nguyện nộp lại số tiền trên.

Cơ quan tố tụng cũng xác định bị can Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính, là người quyết định để BV Bạch Mai và Công ty BMS ký hợp đồng liên danh, liên kết. Bị can Phạm Đức Tuấn giữ vai trò giúp sức tích cực, tạo điều kiện để cho BV Bạch Mai ký được hợp đồng.