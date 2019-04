Truy tố kẻ dùng đá đánh mù mắt nữ sinh lớp 10 để hiếp dâm

Ngày 24-4, tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan náy đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Văn Thống (26 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đây là vụ án từng gây căm phẫn dư luận khi gã thanh niên đồi bại này lừa nữa sinh lớp 10 vào nghĩa địa rồi khống chế, đánh đến mù mắt nạn nhân để hiếp dâm.

Sau khi vụ án xảy ra gây căm phẫn dư luận, làm nhiều gia đình có con gái đang độ tuổi đi học bất an, lo lắng, hoang mang. Công an La Gi đã xác lập chuyên án và quyết tâm tập trung làm rõ trong thời gian sớm nhất. Do là án “mờ”, ngoài việc lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera trên một đoạn đường rất dài. Thông tin của nạn nhân cung cấp chỉ nhớ mang máng biển số xe có số 069. Cơ quan điều tra đã phải huy động rất nhiều điều tra viên để tiến hành sàng lọc.



Sau gần một tuần điều tra, trích xuất camera, xác minh hàng ngàn biển số xe, ngày 27-10-2018, Công an thị xã La Gi đã bắt giữ và Thống nhận tội.

Đỗ Văn Thống, gã thanh niên bệnh hoạn và đồi bại lúc bị bắt



Theo cáo trạng, chiều 19-10-2018, sau khi nhậu xong, Thống chạy xe máy ra trước Trường PTTH Hàm Tân thì gặp bốn học sinh (hai nam, hai nữ) đang đứng bên đường chờ xe buýt. Sau đó có người nhà đến đón hai học sinh đi chỉ còn bé V. (15 tuổi, học sinh lớp 10) và người bạn cùng lớp. Thống tiếp cận đề nghị chở hai cô bé về nhà và do thấy trời mưa, tối nên hai nữ sinh đã nhẹ dạ, cả tin nhận lời. Khi đến Tân Hà (Hàm Tân), bạn của V. xuống xe về nhà và Thống chở bé V. về nhà cách đó khoảng hơn một cây số. Tuy nhiên, khi đến nơi, Thống rủ V uống cà phê nhưng V không đồng ý nên hắn tăng tốc chạy về hướng thị xã La Gi. Bé V. la hét, cầu cứu nhưng do trời mưa, đường vắng nên không ai nghe thấy. Khi xe chạy đến đường vào nghĩa trang Tân Tạo (phường Tân An, thị xã La Gi), Thống chạy xe vào bãi đất trống dừng xe thì V bỏ chạy. Lập tức, hắn nắm tóc đánh nhiều cái vào mặt và dung chân đạp vào người nữ sinh này nhằm khống chế dùng vũ lực định giở trò đồi bại nhưng V. chống cự quyết liệt. Sau khi đánh đấm nạn nhân liên tục để khống chế nhưng bất thành, gã thanh niên này phát hiện có ánh đèn xe chạy vào nghĩa địa nên hắn đè nạn nhân xuống dùng tay bịt miệng để nạ nhân không thể kêu cứu. Dã man hơn, gã thanh niên đồi bại này nhặt một cục đá đập liên tiếp vào mắt trái và vùng mặt của V. rồi lên xe nổ máy bỏ đi. Nạn nhân đã phải bò lết vào được nhà một cô giáo kêu cứu và vợ chồng cô giáo chở V đi cấp cứu. Sau đó V. được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, các bác sĩ đành múc bỏ mắt trái bé V. Trung tâm giám định pháp y Bình Thuận kết luận: Vết thương mắt trái của nạn nhân vỡ nhãn cầu đã được phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu và 3 vết thương trên vùng mặt với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 56%.

Theo cáo trạng, Thống có tiền án về tội hiếp dâm và hủy hoại tài sản hiện chưa xóa án tích nay tiếp tục phạm tội là tái phạm và là tình tiết tăng nặng.

Trước đó, tháng 4-2015, Thống cùng một nhóm thanh niên nam nữ nhậu ở thị trấn Tân Nghĩa, trong đó có nạn nhân N. (19 tuổi). Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, N. đứng dậy chào mọi người trong bàn đi bộ về nhà.



Do có ý đồ xấu từ trước nên Thống vô cớ gây sự với những người trong bàn nhậu rồi nổ máy xe chạy theo đề nghị chở N. về. Tuy nhiên, Thống không chở N. về nhà mà tăng tốc chạy vào đường núi Bảy Mập, thuộc địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân).

Tại đây, Thống dùng vũ lực khống chế N. để giở trò đồi bại. Tuy nhiên, nạn nhân đã phản ứng quyết liệt, vùng chạy thì bị Thống đuổi kịp đánh đập, đe dọa để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay trong đêm, nạn nhân N. và gia đình đã đến Công an huyện Hàm Tân tố cáo. Đến sáng hôm sau, Thống đã đến cơ quan công an đầu thú, sau đó bị kết án và vừa mới ra tù vào tháng 8-2017.