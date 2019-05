Truy tố ông hiệu trưởng gọi học sinh nam vào phòng để vuốt ve

Mới đây, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My (cựu hiệu trưởng trường PTDT nội trú Thanh Sơn) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.



Ông Đinh Bằng My, bị can trong vụ xâm hại tình dục nhiều học sinh.

Ông My được xác định là người đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với hàng loạt nam sinh, gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2018 vừa qua.

Theo điều tra, từ năm 2016 đến 2018, ông My nhiều lần gọi các nam sinh của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập.

Tại đây, ông My đưa các học sinh vào giường, yêu cầu nạn nhân cởi quần áo. Sau đó, nam hiệu trưởng cởi quần áo, vuốt ve bộ phận sinh dục của học sinh, đồng thời yêu cầu nạn nhân thực hiện hành vi tương tự với mình.

Mỗi lần như vậy, ông My thường cho các học sinh bánh kẹo, hoặc cho tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng, dặn không được nói với ai.

Đáng chú ý, ông My từng nằm lên trên, cho bộ phận sinh dục của mình vào hai đùi của một học sinh. Tuy nhiên, CQĐT kết luận hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi.

Cũng theo CQĐT, với cương vị là hiệu trưởng, lẽ ra ông My phải có nghĩa vụ giáo dục, bảo vệ, chăm sóc học sinh, nhưng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý sai lệch của bản thân, bị can đã có hành vi xâm hại tình dục các nạn nhân.

Hành vi này rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của học sinh, gây phản cảm trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh ngành giáo dục nói chung, tình hình ANTT địa phương nói riêng.