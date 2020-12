Từ chuyện mua dâm, người lãnh án tử, người tù chung thân

Ngày 10-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Châu Đức Thanh (26 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) tử hình, Vũ Trần Quốc Long (32 tuổi) tù chung thân về tội giết người và cố ý gây thương tích.

HĐXX tuyên y án sơ thẩm các bị cáo còn lại từ 17 đến 27 năm tù về hai tội danh trên.

Riêng bị cáo Nguyễn Tấn Nhiều bị tòa sơ thẩm tuyên phạt một năm tù về tội không tố giác tội phạm và không kháng cáo.

Trước đó các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ. VKSND TP.HCM kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với Thanh và Long.



Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: N.A.

Tại tòa phúc thẩm, VKS nhận định bị cáo Thanh có hành vi côn đồ, nên phải loại ra khỏi xã hội.



Án sơ thẩm xử bị cáo Thanh tù chung thân và bị cáo Long 17 năm tù là nhẹ, chưa tương xứng với hành vi và tội danh của hai bị cáo. VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Thanh tử hình, Long tù chung thân.

Đối với các bị cáo khác, vì không có thêm tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo này.

Theo cáo trạng, tối 30-5-2017, Long điều khiển xe máy đến quận 5 (TP.HCM) để tìm gái bán dâm. Tại đây, Long hỏi mua dâm chị C. 300.000 đồng rồi chở chị C. đến chân cầu Chà Và (quận 8) để quan hệ tình dục.

Đến nơi, chị C. yêu cầu lấy tiền trước nhưng Long không đồng ý nên hai bên xảy ra cự cãi. Chị C. bỏ chạy thì bị Long đuổi theo bắt lại. Thấy nhóm của anh Quốc (bị hại trong vụ án) đang ngồi nhậu gần đó nên chị C. kêu cứu.

Anh Quốc đến can ngăn, do Long cự cãi nên bị anh Quốc đánh vào mặt. Sau đó, Long bỏ đi, anh Quốc tiếp tục ngồi nhậu và chơi cùng con trai là cháu H. (13 tuổi).

Khi về nhà, do còn ấm ức vì bị anh Quốc đánh, Long cùng các bị cáo đem hung khí đến quán nhậu, xông vào chém anh Quốc gây thương tích 11%.

Thấy có người chém cha mình, cháu H. dùng ghế nhựa đánh vào sau gáy của Thanh thì bị Thanh quay lại chém một nhát trúng ngực tử vong.