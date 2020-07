Tử hình 3 người mang hơn 27kg ma túy sang Việt Nam bán

Ngày 6-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình ba bị cáo tuyên phạt Đơ Vàng (50 tuổi), Đà Xìa Tu Vàng (24 tuổi), Vừ Chia Xồng (23 tuổi, cùng trú tỉnh Bô ly khăm xay, Lào) cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bị cáo Đà Xìa Tu Vàng phải nhận án tử hình. Ảnh: Đ.L

HĐXX cũng tuyên phạt Xổm Chay Xìa Tu Vàng (27 tuổi) tù chung thân; Di Vàng (23 tuổi, cùng trú tỉnh Bô Ly khăm xay, Lào) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Xổm Chay Xìa Tu Vàng và Đà Xìa Tu Vàng là hai anh em.

Theo hồ sơ, ngày 16-12-2019, Đơ cùng Xổm chạy xe hơi từ Lào sang Việt Nam tìm kiếm, móc nối với các đối tượng người Việt thiết lập đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Trên đường đi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì hai bị cáo gặp sinh viên Di - đang trên đường đi sang Việt Nam để học tập, nên cho đi cùng xe.

Trên đường đi, Đơ rủ rê Di phiên dịch tiếng Lào sang tiếng Việt sẽ trả tiền công 200 đến 500 USD. Di đang cần tiền để học nên đã đồng ý làm phiên dịch.

Khi cả ba đi đến khách sạn ở TP Vinh (Nghệ An) thì Đơ nhận được điện thoại của một người Lào nhờ lấy tiền hộ của người Việt Nam đặt mua 30 bánh heroin, 18 kg ma túy đá với giá 270.000 USD. Người Lào này hứa sẽ trả tiền công 5000 USD nên Đơ nhận lời.

Sáng 22-12-2019, người Lào tiếp tục chỉ đạo Thò sang Việt Nam giao ma túy. Thò đến rủ Đà cùng đi lên rừng lấy 2 ba lô ma túy đưa sang Việt Nam giao cho người Việt Nam theo sự chỉ đạo của Đơ.



Năm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đ.L

Đến rạng sáng 23-12-2019, khi nhóm Thò, Đà, Vừ đang đứng bên đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bàn giao hai ba lô ma túy cho “trùm” người Việt thì bị Công an Nghệ An vây bắt.

Đà và Vừ bị bắt quả tang cùng tang vật 17.891,41 gam ma túy đá và 10.377,73 gam heroin. Còn Thò và “trùm” người Việt bỏ chạy trốn. Sau đó, Công an Nghệ An bắt tiếp Đơ Vàng, Di và Xổm khi nhóm này đang chuẩn bị nhận số tiền bán ma túy 270.000 USD cho người Lào.

Tại tòa, các bị cáo cho rằng, chỉ nhận đưa ma túy sang Việt Nam và nhận lấy tiền thuê bán và không biết rõ quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc buôn ma túy. Các bị cáo xin được xem xét giảm án để có cơ hội sống.

HĐXX cho rằng, các bị cáo đã có hành vi đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy rất lớn cần xử phạt nghiêm minh. Sau khi cân nhắc hành vi, vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX nhận định cần loại trừ ba bị cáo Đơ Vàng, Đà Xìa Tu Vàng, Vừ Chia Xồng ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.