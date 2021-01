Tử hình kẻ gửi 9kg ma túy đá theo xe khách vào TP.HCM

Tổng hợp hình phạt hai tội danh nêu trên, bị cáo Thắng phải chịu mức án tử hình.



Bị cáo Nguyễn Sỹ Thắng đứng nghe tòa tuyên án.

Theo hồ sơ, 14 giờ chiều 14-7-2020, Thắng (30 tuổi, trú xóm Liên Hiệp 2, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) mang 1kg ma túy đá đi bán tại tại khu vực Cầu Dinh (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thì bị lực lượng công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ.

Công an mở rộng điều tra, tiếp tục đấu tranh với Thắng, lực lượng công an khám xét khẩn cấp và thu giữ tại xe ô tô trung chuyển của một nhà xe chạy tuyến Bắc-Nam trên địa bàn một thùng xốp. Trong thùng xốp này có hơn 9 kg ma túy đá.



Công an và viện kiểm sát kiểm tra tang vật thu giữ của Thắng.

Thắng khai nhận, tháng 7-2020, Thắng nhận được điện thoại của một người đàn ông giới thiệu tên Bờm và đặt mua một bánh heroin hoặc 1kg ma túy đá. Thắng đồng ý.

Bản thân Thắng nghiện ma túy nên biết ông Trương Đức Anh (trú huyện Nghĩa Đàn) có bán heroin. Thắng đặt mua ma túy của ông Anh. Tuy nhiên, ông Anh lại nói với Thắng nếu “em nhận chuyển gửi ma túy cho khách ở TP.HCM thì sẽ được trả tiền công 40 triệu đồng/chuyến”. Nghe thế, Thắng gật đầu đồng ý ngay.

Ngày 14-3-2020, Thắng làm theo hướng dẫn của Anh chia ma túy thành 10 gói rồi cất giấu vào hai thùng xốp. Thùng một gói ma túy và thùng đựng 9 gói ma túy đá.



Trong đó, Thắng chở thùng 9 gói ma túy đá đi gửi qua xe khách vào miền Nam. Còn thùng chứa một gói ma túy đá thì Thắng đã lấy bớt 11 gam ma túy đá cất giấu để dùng dần, số còn lại mang đi giao cho Bờm thì bị bắt.



Canhr sát dẫn giải Thắng về trại tạm giam.

Do Anh không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa bắt được. Còn Bờm chưa xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể.

Tại phiên Tòa, Thắng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để được sống. Tuy nhiên, Thắng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.



HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Thắng là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy lớn, phạm cùng lúc hai tội và thân nhân xấu nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.