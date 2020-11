Tử hình kẻ trốn truy nã, buôn 5kg ma túy vào TP.HCM

Ngày 26-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình hai bị cáo Nguyễn Văn Duận về tội mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Hào (cùng ngụ Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Duận (40 tuổi, trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Hào (47 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, trú quận 12, TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, ở vụ án khác, ngày 7-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm tuyên phạt Duận tử hình về cùng tội danh. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.



Nguyễn Văn Hào (áo đỏ) và Nguyễn Văn Duận tại tòa

Theo hồ sơ, Duận từng thụ án 10 năm tù về tội giết người. Sau khi ra tù, Duận lại tham gia đường dây ma túy xuyên tỉnh rồi bỏ trốn khi đồng bọn bị bắt. Tháng 3-2020, Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã Duận về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Duận trốn vào TP.HCM thì gặp, làm quen với Hào. Tại đây, Duận đặt vấn đề thuê Hào ra Nghệ An vận chuyển ma túy vào TP.HCM để bán với tiền công 20 triệu đồng/1kg ma túy đá. Hào đồng ý.

Ngày 6-4, Duận gọi điện cho một người Lào đặt mua 5 kg ma túy đá với giá 25.000 USD rồi đóng giả khách du lịch từ TP.HCM đến biên giới Nghệ An-Lào mua ma túy.

Sau đó, Duận gọi điện bảo Hào thuê xe ô tô ra Nghệ An chở ma túy. Hào điều khiển xe hơi chở 5kg ma túy đá trở vào đến cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam nối quốc lộ 1A qua tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) thì bị Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, Hào khai vì khó khăn và cần tiền nên đã đồng ý đi vận chuyển 5kg ma túy để lấy 100 triệu đồng tiền công nhưng không ngờ bị bắt. Hào cũng khai không biết Duận đang bị truy nã.

Hai bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn, hối cải, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ, xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sống.

HĐXX nhận định hai bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có bàn bạc có tổ chức, số lượng ma túy rất lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn cả hai ra khỏi đời sống xã hội.