Từ nghi vấn của người dân 2 thanh niên xộ khám

TAND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) vừa xét xử lưu động tại xã Hòa Lạc đã tuyên phạt Phan Tuấn Dũng bảy năm sáu tháng tù và Phan Văn Trường bảy năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, chiều ngày 17-9-2018, người dân tại khu vực bến đò Chợ Vàm, huyện Phú Tân báo công an có đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.



Hai bị cáo tại phiên tòa lưu động.

Lực lượng Công an huyện Phú Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và Công an thị trấn Chợ Vàm tiến hành ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra người và phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trong người của Dũng 04 bọc nylon trong suốt, bên trong mỗi bọc nylon chứa tinh thể rắn màu trắng; 01 cây nỏ bằng thủy tinh (dụng cụ để sử dụng chất ma túy).

Dũng khai chất tinh thể màu trắng là ma túy đá có trọng lượng 9,5849g, được mua của Nam (không rõ họ) ngụ quận Gò Vấp (TP.HCM) để bán lại cho người khác sử dụng.

Qua làm việc, Dũng còn khai đã bán ma túy cho Phan Văn Trường hai lần để Trường bán lại các con nghiện và sử dụng, nên ngày 18-9-2018, Công an huyện Phú Tân ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trường.