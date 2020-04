Từ vụ Đường 'nhuệ': Căn cứ để phục hồi điều tra vụ án

Vụ án đình đám "Nga-Mỹ" và chuyện phục hồi điều tra Tháng 6-2018, CQĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án lừa đảo đối với hai bị can Trương Hồ Phương Nga (hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (bạn thân của Phương Nga). Theo đó, sau một thời gian tạm đình chỉ điều tra vụ án này, nay CQĐT quyết định phục hồi điều tra do đã có kết quả giám định các tài liệu... Trước đó, vào tháng 8-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ vụ án này do với chín yêu cầu điều tra bổ sung mà TAND TP.HCM đưa ra, CQĐT không làm kịp trong thời gian một tháng theo luật định. Việc tạm đình chỉ vụ án để chờ kết quả giám định và xác minh làm rõ. Tháng 1-2019, CQĐT đã ra quyết định cuối cùng là đình chỉ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung.