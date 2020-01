Tuổi khai sinh dưới 15, kết luận giám định trên 17?

“Cả cái tết này gia đình tôi lo lắng mất ăn, mất ngủ. Bé B. con tôi từ người bị hại mới hơn 14 tuổi giờ chịu mang tiếng xấu là kẻ đồng tình trong vụ bị xâm hại tình dục. Tội con bé, suốt ngày nhốt mình trong phòng vì xấu hổ…” - bà Nguyễn Thị Th., mẹ bé B., chia sẻ.



Bà Th. (tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) kể: Tối 17-11-2019, sau khi liên hoan ở xưởng sản xuất nón bảo hiểm (nơi em B. làm việc dán tem lên nón bảo hiểm) thì em bị một nam đồng nghiệp tên NNQ (là thợ sơn ở xưởng) chở vào khách sạn ép quan hệ tình dục. Cả nhà thấy em B. khuya không về nên đi tìm mà không biết B. ở đâu.

Đến gần 23 giờ thì Q. mới chở em B. về khu nhà trọ. Lúc này, em B. đã ngất nên gia đình không rõ chuyện gì. Sau khi B. tỉnh lại kể bị Q. chở vào nhà nghỉ… Gia đình lập tức báo tổ trưởng tổ dân phố và người này đã đưa gia đình đến Công an xã Vĩnh Lộc B tố cáo ngay trong đêm khuya.



Giấy khai sinh của em B. thể hiện rõ em sinh ngày 2-1-2005, tức tính đến lúc bị xâm hại chưa đủ 15 tuổi. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Tại công an xã, Q. khai nhận có xâm hại tình dục B. Tiếp đó, vụ việc chuyển lên Công an huyện Bình Chánh và B. được đưa đi giám định pháp y. Kết quả, B. có dấu hiệu bị xâm hại và ADN của Q. có hiện diện trong phết vùng hậu môn của nạn nhân.

Theo bà Th., cuối tháng 12-2019, công an kêu bà dẫn bé B. đi giám định răng để làm rõ ngày sinh. Bà hỏi công an là con bà có khai sinh tại sao phải giám định xương, răng thì được trả lời để làm rõ tuổi. Sau đó, cơ quan giám định kết luận bé B. con bà trên 17 tuổi chứ không phải hơn 14 tuổi như giấy khai sinh. “Công an cho rằng vì con tôi đã trên 16 tuổi và tự nguyện quan hệ với ông Q. nên không bị tội gì” - bà Th. bức xúc.

“Con tôi chỉ mới hơn 14 tuổi, tôi sinh con trong BV đa khoa khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và anh của cháu cũng được sinh ra ở đây (anh của bé B. là Nguyễn Văn H. sinh ngày 27-3-2002), không thể có chuyện tôi mới sinh anh bé B. thì hai tháng sau sinh ra bé B. như kết luận giám định được” - bà Th. bức xúc.

Bà Th. liên hệ Hội Phụ nữ địa phương và được hướng dẫn đến Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM. Hội này đã cử luật sư (LS) Trần Thị Ngọc Nữ và LS Nguyễn Sơn Lâm (Chi hội trưởng và Chi hội phó Hội LS bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) giúp đỡ để bà đòi lại công bằng. “Tôi sẽ đi trích lục giấy chứng sinh cho cháu B. để tiếp tục vụ án này lấy lại công bằng cho con tôi” - bà Th. khẳng định.

LS Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng CQĐT Công an huyện Bình Chánh trưng cầu giám định tuổi với cháu B. là không cần thiết, bởi pháp luật hiện hành quy định chỉ giám định làm rõ độ tuổi khi giấy tờ khai sinh, hộ khẩu của bị hại có dấu hiệu không trùng khớp ngày tháng năm sinh hoặc không có ngày sinh.

“Trong vụ này, việc xác định độ tuổi em B. vào thời điểm bị xâm hại là chưa đủ 15 tuổi hay đã trên 17 tuổi là điều rất quan trọng, vì nó quyết định về tội danh đối với người vi phạm. Chúng tôi sẽ làm việc với Công an huyện Bình Chánh để làm rõ những thông tin nêu trên” - LS Nữ

cho biết.