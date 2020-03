Tuyên án 5 cựu thanh tra nhận hối lộ

Bắt quả tang nhận tiền hối lộ Theo cáo trạng, trong quá trình thanh tra tại huyện Thiệu Hóa, năm bị cáo là cựu cán bộ thanh tra tỉnh đã nhận 594 triệu đồng của các doanh nghiệp để bỏ qua một số vi phạm. Trong đó, 230 triệu đồng do các cá nhân nhận riêng lẻ, 364 triệu đồng nhận chung và chia đều cho các thành viên trong đoàn. Cụ thể, đoàn thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm của Công ty CP Xây dựng Thương mại và Xây lắp điện Thanh Thảo. Đoàn đã nhận của công ty này 150 triệu đồng để bỏ qua sai phạm. Đoàn cũng phát hiện Công ty TNHH Xây dựng vận tải Tùng Sâm trốn thuế và nhận 30 triệu đồng để làm giảm số tiền truy thu thuế của doanh nghiệp. Đoàn còn phát hiện nhiều sai phạm trong việc sử dụng tiền ngân sách, thu chi tài chính của Trường THCS Thiệu Nguyên (xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa) và nhận của trường 5 triệu đồng. Chiều 18-4-2019, bà Cúc bị công an bắt quả tang khi đang nhận 20 triệu đồng của kế toán Công ty TNHH Xây dựng vận tải Tùng Lâm tại hội trường tầng hai của UBND huyện Thiệu Hóa. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Cúc, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi nhận hối lộ. Sau đó, các thành viên còn lại lần lượt đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.