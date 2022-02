Bị hại đã bị phạt tù treo Đối với thanh niên tên Cường, do không xác định được đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của người này nên tòa cho rằng khi nào xác định được, làm rõ sẽ xem xét xử lý sau theo quy định của pháp luật. Đối với thanh niên mặc áo tối màu, đội mũ bảo hiểm màu trắng đã cùng bị can Liêu Văn Phương trói anh Võ Bảo Ngọc, do chưa xác định được người này là ai, ở đâu, nên khi nào xác định được, làm rõ sẽ xem xét xử lý sau theo quy định của pháp luật. Về việc bị cáo Huỳnh Minh Tâm bị đánh gây thương tích, TAND TP Trà Vinh đã tuyên phạt Nguyễn Trường Giang (bị hại trong vụ án nói trên) chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo.