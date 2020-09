Tuyên án vụ Công ty An Lạc kiện Auchan

Sáng 11-9, TAND quận 10 (TP.HCM) tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng giữa nguyên đơn là Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Lạc (chủ mặt bằng cho thuê) và bị đơn là Công ty TNHH MTV Marone (bên khai thác mặt bằng thuê dưới thương hiệu Siêu thị Auchan).

Theo đó, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng giữa các bên và buộc Công ty Marone phải trả mặt bằng số 332 Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP.HCM) cho Công ty An Lạc. Công ty An Lạc được giữ lại tiền cọc và tiền thuê mặt bằng chưa sử dụng mà bên Công ty Marone đã chuyển cho Công ty An Lạc, tương đương gần 17,2 tỉ đồng.

Cạnh đó, HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty An Lạc về việc buộc Công ty Marone phải bồi thường thiệt hại hơn 108 tỉ đồng.



Siêu thị Auchan. Ảnh: Internet

Theo HĐXX, hành vi ngừng kinh doanh siêu thị Auchan và tìm bên thứ ba không phải là công ty thành viên/công ty liên kết của Marone để chuyển nhượng hợp đồng thuê là hành vi vi phạm điều khoản cơ bản hợp đồng thuê của Công ty Marone, không phải là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê.

Vì vậy, theo HĐXX, căn cứ vào điểm f khoản 1 Điều 22 Hợp đồng thuê mặt bằng giữa các bên, khi bên thuê vi phạm điều khoản cơ bản của hợp đồng thì bên thuê sẽ mất tiền cọc và tiền thuê đã trả trước chưa sử dụng (nếu có).

Từ đó, HĐXX tuyên Công ty An Lạc được giữ lại và không phải hoàn trả gần 17,2 tỉ đồng cho Công ty Marone.

Đồng thời, khi hợp đồng thuê chấm dứt thì đương nhiên bên thuê phải trả mặt bằng cho Công ty An Lạc. Do đó, HĐXX cũng nhận định yêu cầu khởi kiện bổ sung của Công ty An Lạc về việc yêu cầu Công ty Marone trả lại mặt bằng cho thuê không vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu và phù hợp với thỏa thuận tại Điều 25 của Hợp đồng thuê, tức trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng thuê chấm dứt, bên thuê phải thực hiện hoàn trả mặt bằng.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 27-8, đại diện VKS quận 10 đề nghị tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty An Lạc, buộc Công ty Marone phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng, đồng thời Marone phải trả lại mặt bằng cho Công ty An Lạc.