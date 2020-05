Tuyên án vụ mang quan tài đi gây rối

Mang quan tài gây rối Cáo trạng xác định Lép, Giang cho rằng phần đất xây dựng dự án Công viên Văn hóa - Thể dục, thể thao quận 12 (quận 12) là thuộc sở hữu của gia đình mình. Cả hai cho rằng đất do cha ruột khai hoang, canh tác từ năm 1985-1994. Khi ông mất, ông Phạm Văn Châu tiếp tục canh tác. Tuy nhiên, cả hai không có tài liệu chứng minh. Ngày 9-8-2017, ông Châu tử vong tại bệnh viện do bệnh lý. Chị em Lép, Giang báo cho Kiên và một số người khác đưa quan tài của ông Châu về khu đất đang xây dựng công trình trên.

Sau đó, cả ba đã gọi điện thoại lôi kéo, kích động những người thiếu hiểu biết từ nhiều nơi tập trung, chờ sẵn tại công trình.

Hai chị em Lép, Giang thuê xe chở quan tài đến nhằm mục đích gây áp lực, đòi quyền lợi bất hợp pháp. Việc làm này của cả ba gây cản trở giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an ở địa phương.