Vẫn khó ‘ép’ ủy ban sớm thi hành án

Số việc thi hành án giảm Theo báo cáo của Cục trưởng Cục THADS Vũ Quốc Doanh, sáu tháng đầu năm, về THADS thì tổng số thụ lý là 79.177 việc, giảm 2.676 việc (3,27%) so với năm 2018 (trong đó đã ủy thác 580 việc, Cục rút lên thi hành bốn việc). Kết quả xác minh, phân loại thì có 54.681 việc có điều kiện giải quyết, giảm 6.251 việc so với năm 2018 và 23.912 việc chưa có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 26.515 việc (tỉ lệ 48,49% so với chỉ tiêu được giao, vượt tiến độ 11,99%). Về THA hành chính, tổng số bản án đang theo dõi là 54, trong đó năm 2018 chuyển sang 39 bản án, thụ lý mới 15 bản án. Tòa án đã ra quyết định buộc THA hành chính là 16 quyết định, đã thi hành xong năm bản án, số vụ việc còn đang theo dõi là 49.