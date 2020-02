Vay 100 triệu đồng, nguy cơ mất nhà

Công an huyện nói chờ tòa giải quyết rồi tính Ngày 28-11-2019, PV tìm gặp lãnh đạo Công an huyện Cần Giờ để tìm hiểu vụ việc thì được yêu cầu là phải gửi công văn xuống, đơn vị sẽ trả lời bằng văn bản. Ngày 6-1, Công an huyện Cần Giờ đã gửi công văn trả lời, cho biết ngày 4-11-2019 cơ quan đã nhận được đơn bà Hiền và chuyển đơn thư đến Đội Tổng hợp giải quyết. Theo công an huyện, hợp đồng ủy quyền đối với thửa đất nói trên giữa bà Hiền và Đại úy Phạm Công Hiếu (cán bộ Đội Tổng hợp, công an huyện) thực hiện ngày 8-10-2019 tại Văn phòng công chứng Đào Xuân Tùng có chữ ký xác nhận giữa các bên và chứng nhận của công chứng viên. Ngày 1-11-2019, ông Hiếu có viết tay xác nhận cho bà Hiền vay 100 triệu đồng, lấy mảnh đất ra đảm bảo. Đến ngày 7-11-2019, ông Hiếu sẽ làm thủ tục công chứng lại cho bà Hiền và bà này phải trả lại tiền cho ông Hiếu. Ngày 1-11-2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cần Giờ gửi văn bản để thông báo cho bà Hiền biết về việc ủy quyền cho ông Hiếu chuyển nhượng thửa đất nói trên cho ông T. Đến ngày 4-11-2019, bà Hiền gửi đơn đến công an huyện đề nghị xem xét và giải quyết vụ việc vì không liên lạc được với ông Hiếu. Công an huyện Cần Giờ cho rằng việc giao dịch giữa bà Hiền và ông Hiếu là giao dịch dân sự. Ngày 7-11-2019, trong buổi làm việc, Công an huyện Cần Giờ đã hướng dẫn bà Hiền gửi đơn đến TAND huyện Cần Giờ để được giải quyết. Khi có kết luận của tòa án, công an huyện sẽ căn cứ kết luận đó để giải quyết về mặt công tác cán bộ (nếu có sai phạm). Thanh tra công an huyện cũng mời làm việc thì ông Hiếu cho rằng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, các thủ tục hiện hành và cam kết không liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật… Hiện tại, để kịp thời nắm bắt thông tin, Công an huyện Cần Giờ thường xuyên trao đổi với TAND huyện để được thông tin về kết quả giải quyết.