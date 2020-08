Về nhà đâm chết anh ruột sau cuộc nhậu

Chiều 19-8, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan điều tra công an cùng cấp đối với Ma Trường Quàng (sinh năm 1995, trú xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội giết người