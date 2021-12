Vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp ở quận Tây Hồ, Hà Nội Tháng 9-2021, Bộ Công an ra quyết định tước quân tịch đối với: Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên trưởng công an quận Tây Hồ, Hà Nội (sau đó giữ chức vụ trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội); Trung tá Nguyễn Đức Châu, nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tây Hồ; Trung tá Lê Đình Trung, nguyên phó đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp và Trung tá Vũ Công Ngọc, nguyên phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ. Cả 4 người trên đang bị điều tra về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", quy định tại Điều 378 BLHS.