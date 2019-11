Vì sao chưa xử vụ anh rể 'hờ' hiếp dâm em vợ?

Không như kế hoạch, chiều 8-11, TAND TP.HCM không mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Lê Phú Cự (SN 1968) bị truy tố về tội hiếp dâm, dự kiến tòa mở phiên xử vào ngày 15-11.

Trước đó, luật sư của phía bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa và được tòa chấp nhận. Người bào chữa cho rằng trong vụ án này, chứng cứ buộc tội chưa thuyết phục.

Ngày 10-11-2015, Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cự về tội hiếp dâm.



Bị cáo Lê Phú Cự. Ảnh: PLO

Cự bỏ trốn và ngày 12-1-2016, VKSND quận 7 lại ra lệnh hủy bỏ quyết định khởi tố đối với Cự rồi đình chỉ điều tra. Sau đó, vụ án được phục hồi điều tra ngày 14-3-2017. Do người bị hại có quốc tịch Mỹ nên ngày 6-6-2017, VKS quận chuyển vụ án lên cấp TP xử lý.

Sau nhiều lần tạm đình chỉ rồi phục hồi điều tra, ngày 16-7-2018, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cự. Tám tháng sau, VKSND TP.HCM phê chuẩn khi Cự đã bỏ trốn. Sau khi phát lệnh truy nã, công an bắt được Cự vào ngày 13-4.

Như PLO đã thông tin Cự sống chung như vợ chồng với chị Phạm Thùy Trang và có hai con chung tại khu dân cư Phú Mỹ (quận 7). Tháng 5-2015, em cùng cha khác mẹ của chị Trang là chị T., du học sinh từ Mỹ về Việt Nam.

Khuya 6-7-2015, chị T. từ tỉnh Kiên Giang về đến nhà chị Trang. Chị T. mặc áo và quần short ngắn nằm ngủ tại giường của hai cháu có thông với phòng ngủ lớn của vợ chồng Cự.

Do có việc nên sáng đó chị Trang cùng con đi Tiền Giang sớm. Chị này có gọi điện thoại cho Cự về trông nhà. Trong nhà còn có hai người giúp việc nhưng họ xin phép Cự đi dự sinh nhật.

Đến khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Cự có hành vi xâm hại tình dục khi chị T. đang nằm ngủ. Lúc này, chị T. thức dậy phát hiện chống cự, la lên và bỏ chạy thì bị Cự dùng vũ lực và đe dọa để tiếp tục thực hiện hành vi. Do chị T. phản ứng quyết liệt và lúc này có người về nhà nên Cự thực hiện không được...

Sau đó, Cự lấy ô tô rời khỏi nhà. Sau khi mua vé bay về Mỹ, chị T. mới gọi điện thoại kể cho cha biết sự việc. Ngay sau đó, cha chị T. đến công an phường tố cáo. Từ nước ngoài, chị T. sau đó cũng có đơn gửi về yêu cầu xử lý hình sự Cự.

Theo kết luận giám định, quần áo chị T. "có rải rác các tế bào bong thoái hóa, không thấy tinh trùng". Giám định qua hình ảnh, tỉ lệ tổn thương cơ thể chị T. là 2%. Tại CQĐT, Cự không thừa nhận hành vi.