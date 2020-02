Vì sao tòa chưa xét xử Phúc XO và các đồng phạm?

TAND TP.HCM vừa trả hồ sơ cho VKS cùng cấp vụ Trần Ngọc Phúc (SN 1982, còn gọi Phúc XO) và đồng phạm để điều tra bổ sung.



Quá trình nghiên cứu hồ sơ, tòa yêu cầu điều tra làm rõ số ma túy thu giữ tại bàn trong phòng karaoke là của ai; làm rõ việc xử phạt hành chính đối với Tài về một số khẩu súng thể thao thu giữ được... Đồng thời, tòa yêu cầu làm rõ lý lịch của một số bị can trong vụ án.



Trước đó, VKS truy tố Phúc cùng các đồng phạm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b, d khoản 2 Điều 256 BLHS. Cụ thể là phạm tội hai lần trở lên, đối với hai người trở lên có khung hình phạt 7-15 năm tù.



Phúc XO trước khi bị bắt.

Em của Phúc XO là Trần Ngọc Tài bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 249 BLHS, có khung hình phạt 5-10 năm tù.



Cùng tội danh, ba người khác trong đó có hai tiếp viên nữ tại quán karaoke của Phúc bị truy tố theo khoản 1 nhẹ hơn. Riêng Nguyễn Văn Sang bị truy tố về tội không tố giác tội phạm theo khoản 1 Điều 390.



Phúc XO từng gây chú ý trong dư luận khi chính miệng mình kể về câu chuyện tuổi thơ nghèo khó và đã vượt lên làm giàu. Trên mạng xã hội, Phúc cũng khiến nhiều người trầm trồ vì đeo dây chuyền, lắc, nhẫn tổng cộng 13 kg vàng. Phúc khai lý do đeo vàng giả nhằm mục đích quảng cáo cho quán karaoke.



Phúc XO khi bị bắt.

Cáo trạng xác định 1 giờ sáng 10-4, công an bất ngờ đến kiểm tra quán karaoke XO Pharaon trên đường Trường Chinh, phát hiện Phúc cùng các đồng phạm cho thuê địa điểm để nhiều người hát karaoke và sử dụng ma túy.

Làm việc với công an, Phúc thừa nhận làm chủ nhưng không am hiểu nhiều về giấy tờ nên nhờ người đứng tên giấy phép giúp với giá 20 triệu đồng/tháng.



Đầu tháng 11-2018, để lôi kéo khách tăng doanh thu, Phúc bắt đầu cho khách đến quán thuê phòng karaoke để sử dụng ma túy. Trong các cuộc họp với nhân viên quán, Phúc chỉ đạo không được mua bán ma túy, không đi mua giùm ma túy cho khách, khi khách cần các dụng cụ để sử dụng "hàng trắng" như dĩa, ống hút thì phải phục vụ.

Đồng thời phục vụ cả việc chỉnh tăng âm lượng của nhạc trong phòng cho khách. Theo đó, khách hát karaoke có sử dụng ma túy thì hóa đơn có thêm chữ B phụ thu 200.000 đồng/tiếng. Ngoài ra, nếu khách có sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh DJ thì thu 400.000 đồng/tiếng.

Để quản lý quán, khách có các nhân viên giám sát, nhân viên phục vụ. Quán được chia thành hai khu vực: Hát karaoke bình thường và phòng thuê sử dụng ma túy chủ yếu ở tầng hầm hoặc lầu 3, 4, 5.

Mỗi ngày, tại quán có khoảng 5-8 phòng có khách sử dụng ma túy. Mỗi tháng Phúc XO thu khoảng 120 triệu đồng tiền lời.

Khi khám xét nhà riêng của Phúc ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, công an thu giữ tại phòng ngủ của Tài (em ruột Phúc) 20 viên thuốc lắc, 10 gói ma túy loại ketamin.

Đáng chú ý, công an còn thu giữ của Tài nhiều vũ khí như súng, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp. Số vũ khí này Tài khai mua trên mạng và chưa sử dụng lần nào.

Trước đó, Tài từng bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép, tàng trữ vũ khí thô sơ mà không có giấy phép, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao.

Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này, nhiều đối tượng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà xử phạt hành chính hoặc đưa đi cai nghiện. Một số đối tượng là nhân viên quán chưa xác định được lai lịch, công an đang truy tìm xác minh, làm rõ, đủ cơ sở sẽ xử lý sau...