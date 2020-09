Viện đề nghị 20 năm, tòa xử án chung thân

Trước đó trong phần luận tội, đại diện VKS ND đề nghị phạt Trường 20 năm tù . Tuy nhiên, HĐXX nhận định Trường lừa đảo nhiều người với số tiền hơn 15,5 tỉ đồng nên tuyên án như trên.

Năm 2015, Trường làm trưởng phòng kinh doanh tại Công ty TNHH Toyota An Thành Fukushima (Toyota An Thành). Quá trình làm việc, Trường còn tự kinh doanh mua bán thêm xe ô tô bên ngoài bằng việc sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH TMDV Intech (công ty Intech) do ông Nguyễn Thành Vinh làm giám đốc.