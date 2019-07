Viện đưa ra một văn bản, tòa quay lại phần tranh luận

Sáng 9-7, theo dự kiến, TAND TP Sóc Trăng sẽ tuyên án vụ Châu Hoài Phương (cựu Phó chi cục trưởng) và Ung Văn Thanh (cựu kiểm soát viên QLTT) lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Chi cục QLTT tỉnh Sóc Trăng sau 7 ngày nghị án.

Tuy nhiên, chủ tọa bất ngờ thông báo quay trở lại phần tranh luận vì đại diện VKS vừa cung cấp chứng cứ mới (trong phần tranh luận, VKS không cung cấp được) là Thông báo số 3559/TB-A61-A92, đề ký ngày 10-8-2015 của Tổng cục An Ninh về việc “Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang về giải quyết một số vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 28/2014/TT-BCA”.

Đây là chứng cứ mà đại diện VKS làm căn cứ để bảo vệ quan điểm là Cơ quan ANĐT thụ lí, điều tra vụ án này là đúng thẩm quyền theo Nghị Quyết số 41. Bởi Nghị quyết 41, quy định thời hiện Luật tổ chức Điều tra Hình sự có hiệu lực từ 1.1.2018 nên không thể áp dụng Điều 17 của Luật Tổ chức Điều tra Hình sự quy định nhiệm vụ quyền hạn của Cơ quan ANĐT.



Thay vì tuyên án tòa thông báo quay lại phần tranh luận



Hai bị cáo tại tòa



Chứng cứ mới đại diện VKS vừa cung cấp

Tranh luận tại tòa, Luật sư Nguyễn Văn Đức (bảo vệ cho bị cáo Phương) cho rằng chứng cứ chỉ là Thông báo của Tổng cục An ninh chứ không phải của Bộ trưởng Bộ Công an (theo luật định). Đối chiếu với Pháp lệnh Điều tra 2006, sửa đổi 2009, Thông tư 28/2014 ngày 7-7-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an và Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự quy định thẩm quyền điều tra vụ án này không thuộc Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sóc Trăng. Hay nói cách khác, mọi hoạt động tố tụng của cơ quan ANĐT làm cơ sở truy tố hai bị cáo đều không có giá trị pháp lí. Như vậy, Cơ quan ANĐT tiến hành điều tra tội phạm hình sự được quy định tại Điều 281-BLHS 1999 (vụ án này) là trái quy định.



Luật sư nói về chứng cứ mới mà VKS cung cấp

“Việc này chính cơ quan điều tra đã thừa nhận tại công văn số 13/BC-PA92, ngày 29-12-2016, khi cơ quan này xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Vì vậy, Thông báo 3559 không phải là chứng cứ mới, đây chỉ là bổ sung cho lập luận trước đây của đại diện VKS nhưng nó lại không có giá trị làm chứng cứ của vụ án” – luật sư nói.

Một điều khá bất ngờ là ở trong phần tranh luận ngày 2-7, khi Tòa yêu cầu cung cấp chứng cứ thì đại diện VKS cho rằng chứ cứ là văn bản nghiệp vụ nên không đưa vào hồ sơ vụ án từ đầu. Tuy nhiên, Thông báo 3559 mà VKS vừa cung cấp cho tòa thể hiện vừa được VKS thu thập và sao kê ngày 3-7-2019.

Tòa tiếp tục nghị án “lần 2” và dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 12-7 tới.