Viện kiểm sát buộc tội ông Nguyễn Hữu Linh thế nào?

Dự kiến 25-6 này, TAND quận 4, TP.HCM sẽ mở phiên toà xét xử Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, luật sư kiến nghị, toà cũng trả hồ sơ đề nghị làm rõ một số vấn đề vụ án. Nhưng sau đó VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố theo bản cáo trạng đã hoàn tất trước đó.

Cụ thể bản cáo trạng cáo buộc ông Linh như sau: 21g ngày 11-4, cháu C. từ căn hộ nhà mình, chung cư Galaxy 9 đi siêu thị tại tầng trệt mua đồ cho mẹ. Sau khi mua xong cháu C. đi thang máy trở lên tầng 10 có nhờ bảo vệ chung cư quẹt thẻ thang máy, lúc này có một người đàn ông đi cùng lên tầng 11.

Cháu C. ngửi thấy mùi bia rượu từ người đàn ông này. Sau đó, cháu C. bị người đàn ông ôm từ phía trước mặt, khi ôm tay trái người đàn ông vịn vào bụng, tay phải choàng qua phần đầu, vai và dùng miệng hôn vào má trái của cháu C.



Hình ảnh cắt từ camera thang máy

Khi cháu C. đứng gần cửa thang máy thì người đàn ông trên tiếp tục dùng tay phải ôm từ phía sau kéo ngực cháu C. để phần lưng cháu dựa vào trước người của người đàn ông.

Khi thang máy mở cửa thì người đàn ông này buông ra và cháu C. bỏ chạy về nhà. Cháu C. kể lại cho cha mẹ nghe sự việc là không đồng ý và rất bực bội vì không quen biết người đàn ông trên mà bị ôm hôn.

Sau đó, cha cháu C. xuống Ban quản lý chung cư yêu cầu trích xuất camera... Ngày hôm sau Ban quản lý chung cư, cha mẹ cháu C. đã làm việc với ông Linh. Lúc này, ông thừa nhận mình là người đàn ông trong đoạn clip video thang máy và xác định hành vi mình sai nhưng khai tên giả. Qua làm việc cha mẹ cháu C. đồng ý bỏ qua sự việc. Chiều đó, ông Linh về lại TP Đà Nẵng.



Đến ngày 3-4, ông Linh đến công an quận 4 trình diện và khai nhận khi vào trong thang máy để lên căn hộ của con trai đã có hành vi ôm hôn cháu C. Ông Linh tiến lại gần nơi cháu C. đứng, dùng tay phải vịn lên má trái, tay trái cầm điện thoại và hôn bằng mũi lên má phải cháu C. rồi buông ra.

Sau đó, ông Linh tiếp tục tiến lại dùng tay phải ôm choàng ra sau lưng, đặt tay lên vai trái cháu C. Tay trái ông Linh cầm điện thoại và hôn lên má trái cháu C. nhưng cháu dùng tay phải che mặt lại nên Linh hôn lên trán cháu.

Đúng lúc này Linh có điện thoại gọi đến nên chuyển điện thoại từ tay trái sang tay phải rồi buông cháu C. để nghe điện thoại. Sau đó Linh tiếp tục dùng tay phải ôm choàng từ phía sau vòng ra trước thân người cháu C. đặt tay lên vai trái cháu C. kéo về sau, phần lưng cháu chạm vào thân trước của Linh. Lúc này thang máy mở cửa nên Linh buông cháu C. ra và cháu bỏ chạy...

Theo kết luận giám định pháp y, ADN của ông Linh không hiện diện trên trang phục cháu C. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đối tượng 2 trong đoạn video (ông Linh) dùng tay trái di chuyển liên tục theo hướng đưa vào, đưa ra phía trước thân người của đối tượng 1 (cháu C). Tuy nhiên không có căn cứ để xác định rõ vị trí chạm.

Đối tượng 2 chuyển điện thoại từ tay trái sang tay phải trong trong khoảng thời gian từ 21g10p12s đến 21g10p13g, đối tượng 1 chạy nhanh thoát ra ngoài cửa thang máy ...

Từ đó, VKS khẳng định ông Linh có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nên đủ cơ sở truy tố đưa ông ra TAND quận 4 xét xử...

Cũng theo VKS trong vụ án này, ông Linh phạm tội theo khoản 1 điều 146, BLHS không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nguy hiểm.