Viện kiểm sát kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng

Nhiều cán bộ tố tụng bị khởi tố - Liên quan đến hoạt động của CQĐT, CQĐT VKSND Tối cao đã quyết định khởi tố 13 vụ/6 bị can là cán bộ ngành công an. Trong đó, có 2 vụ/2 bị can bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 3 vụ/2 bị can về tội nhận hối lộ; 3 vụ/1 bị can về tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn và một vụ về tội dùng nhục hình; 2 vụ/1 bị can về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án; một vụ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và một vụ án về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. - CQĐT VKSND Tối cao đã phát hiện, khởi tố 1 vụ/1 bị can là kiểm sát viên về tội nhận hối lộ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. - Đối với hoạt động xét xử, CQĐT VKSND Tối cao đã khởi tố năm bị can về các tội: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và nhận hối lộ. - Trong công tác THADS, CQĐT VKSND Tối cao đã khởi tố 3 vụ/4 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.