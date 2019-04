Viện kiểm sát quận 7: 'Chúng tôi thừa nhận đã làm sai...'

Bị nghi cướp nhưng có chứng cứ ngoại phạm PLO từng nhiều lần thông tin, tối một ngày tháng 1-2014, một vụ cướp xe máy xảy ra trước cổng Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Hai người đã bị bắt. Từ lời khai của hai người này, Đồng bị bắt ngay trong đêm, còn Trạng sáng hôm sau đi cùng mẹ đến làm việc tại công an phường rồi bị bắt luôn. Tại CQĐT, Đồng và Trạng thừa nhận đi cướp, đến khi ra tòa thì một mực kêu oan và đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Hai anh cho rằng, khi bị điều tra, họ gặp phải áp lực quá lớn, chân đau đớn sưng vù, chỉ có thể lết đi. Do đó, để bảo toàn mạng sống, họ đành nhận cái tội mà mình không gây ra. Nhiều nhân chứng là những người hàng xóm đã đến CQĐT và phiên tòa chứng minh việc ngoại phạm của Đồng và Trạng. Cụ thể là khoảng thời gian mà cả hai bị cáo buộc cùng hai người kia đi cướp là lúc mà Đồng chăm con bệnh, còn Trạng thì đang nhậu với một người làm hồ chung. VKS quận 7 nhiều lần ban hành cáo trạng, thay đổi thời gian "hẹn hò cùng đi cướp" của hai anh em. Tháng 4-2016, sau 28 tháng bị tạm giam, Đồng và Trạng được tại ngoại. Đến tháng 12-2017 thì CQĐT Công an quận 7 đình chỉ và thừa nhận làm oan đối với họ. Hai người còn lại trong vụ án, TAND quận 7 đã xét xử sơ thẩm và tuyên các mức án đối với hai bị cáo này về tội cướp tài sản.