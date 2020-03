Viện kiểm sát xin giảm nhẹ cho cựu thứ trưởng Quốc phòng

VKS Quân sự trung ương đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hiến (cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh Quân chủng Hải quân (QCHQ)) và các bị can liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Ông Hiến bị VKS truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các thuộc cấp Bùi Như Thiềm (cựu trưởng Phòng kinh tế QCHQ), Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành), Đoàn Mạnh Thảo (cựu trưởng Phòng tài chính QCHQ), Trần Trọng Tuấn (cựu đại tá, phó giám đốc Công ty Hải Thành thuộc QCHQ) bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu giám đốc Công ty Yên Khánh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) liên quan đến vụ án này Ảnh: TTX

Cáo trạng xác định ông Hiến đã không kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng (số 2; số 7-9 và 9-11 tổng cộng hơn 7.300 m2 đường Tôn Đức Thắng) vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định.



Sau khi ủy quyền cho giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng ông đã không kiểm tra thực hiện các đơn vị liên quan dẫn đến việc các đối tác bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ ba...

Hậu quả làm Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý sử dụng ba khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 939 tỉ đồng...

Qua phân tích, VKS đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho các bị can là thành khẩn khai báo (trừ bị can Hệ). Hai bị can nhóm lừa đảo Diệt và Hoan đã tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng trong việc phát hiện tội phạm liên quan đến bị can Hệ và trong quá trình giải quyết vụ án.

Các bị can còn lại có thành tích xuất sắc trong công tác. Một số bị can có sức khoẻ yếu, mắc bệnh. Cụ thể cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hiến được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng, giấy khen trong quá trình công tác, có nhiều công lao đóng góp cho công cuộc xây dựng biển đảo Tổ quốc, xây dựng quân đội và được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông Hiến có anh trai ruột Là liệt sĩ và bản thân đang mắc bệnh...