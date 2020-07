Viện nói chờ công an, tòa vẫn xử dân sự

Chủ đầu tư bị nhiều người tố cáo Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, dù đã ký hợp đồng góp vốn và giao nền đất cho khách hàng nhưng Công ty Đại Hải lại ủy quyền cho một người đem giấy tờ đất đi thế chấp ngân hàng. Nhiều nền đất còn bị công ty làm sổ sang tên cho người khác và những người này cũng dùng để thế chấp ngân hàng... Nhiều người dân trong KDC đã tố cáo công ty đến cơ quan công an và khởi kiện dân sự ra tòa. Công an quận Thủ Đức đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM để điều tra vì sự việc có dấu hiệu nghiêm trọng. Hiện Công an TP.HCM đã tiếp nhận hơn 200 hồ sơ do người dân cung cấp và đã cấm xuất cảnh đối với ông Ngô Xuân Trường, giám đốc Công ty Đại Hải... Trước đó, trao đổi với PV, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong nói: “Nếu công an có khởi tố vụ án thì về nguyên tắc, tòa sẽ chờ công an giải quyết vụ án hình sự trước. Nếu công an không khởi tố thì tòa án vẫn giải quyết như bình thường. Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án xét thấy vụ án có dấu hiệu hình sự thì tòa cũng sẽ chuyển hồ sơ cho CQĐT”.