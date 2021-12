Hôm nay, ngày 15-12, TAND quận 7 (TP.HCM) mở phiên xét xử bị cáo Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, ngụ Tiền Giang), người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo quận 7”, về tội chống người thi hành công vụ.

Trong phần luận tội, VKS đề nghị xử phạt Nhân từ 9 tháng đến 1 năm cải tạo không giam giữ tội chống người thi hành công vụ.



VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhân 9 tháng đến 1 năm cải tạo không giam giữ về tội chống người thi hành công vụ. Ảnh: THÀNH ĐẠT.

Tại tòa, Nhân khai không biết chắc chắn việc siêu thị không bán hàng trực tiếp, chỉ thấy có giăng dây không cho người dân đi vào siêu thị.

Giải thích lí do cố tình vào siêu thị khi không được phép, bị cáo nói: “Con bị cáo đã hết sữa ba ngày. Bị cáo mua sữa ở đâu sẽ yên tâm về chất lượng sữa nên chỉ mua ở siêu thị Aeon Citimart. Bị cáo đã nhờ nhiều người mua sữa giúp nhưng không ai mua được nên bị cáo phải ra ngoài”.

Nhân khẳng định việc hai vợ chồng ra ngoài là vi phạm quy định phòng chống dịch. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã nộp phạt hành chính.

Nhân khai nhận, ngày 28-8, bị cáo đi cứu trợ cho bà con ở Bình Dương nên đã cắt băng rôn dòng chữ: “Ban chỉ đạo phòng chống dịch” treo lên cabo xe ô tô của mình, trong khi Nhân khẳng định bản thân không phải là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch.

Khi đến siêu thị, nhân thấy ông Dũng ra cản trở không cho bị cáo vào siêu thị, Nhân đã cố tình vào vì bị cáo cho rằng không biết ông Dũng làm công việc an ninh vì: “Siêu thị thường không có lực lượng an ninh, công an ở đó”.

“Tôi xin lỗi anh Dũng vì tôi sai. Tôi đã xin lỗi nhiều lần sau khi sự vụ xảy ra nhưng cơ quan công an không cho tôi gặp anh Dũng. Tôi có bức xúc của tôi nên dẫn đến hành vi sai như vậy, nhưng tôi không chống người thi hành công vụ”.

VKS nhận định, khi cả nước đang căng mình chống dịch thì hành vi của bị cáo gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hành vi của bị cáo chống người thi hành công vụ đang thi hành nhiệm vụ của nhà nước.

Hành vi vi phạm pháp luật, gây dư luận xấu trong nhân dân, nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án nghiêm để răn đe.

Từ đó, VKS đề nghị xử phạt Nhân từ 9 tháng đến 1 năm cải tạo không giam giữ tội chống người thi hành công vụ.

Cáo trạng thể hiện, khoảng 16 giờ ngày 29-8, Nhân lái xe ôtô chở vợ (chị Trần Thị Kim Bùi) đến siêu thị Aeon Citimart (đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7) để mua sữa cho con.

Khi đến gần siêu thị, Nhân dừng xe đưa thẻ công vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 cho vợ vào siêu thị.

Tại đây, nhân viên siêu thị hướng dẫn chị Bùi cách đặt hàng online vì siêu thị không bán hàng trực tiếp cho khách.

Lúc này Nhân cùng vợ lấy thẻ công vụ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7" đi "nói chuyện".

Tại đây, vợ chồng Nhân trình bày muốn mua hàng hóa trực tiếp nhưng nhân viên và quản lý cũng giải thích không bán trực tiếp mà chỉ hướng dẫn đặt hàng online.

Khi không được đáp ứng nhu cầu, Nhân nói đi mua hàng cho "ban chỉ đạo" và dọa kêu lực lượng Công an quận 7 xuống, đồng thời tự ý bước vào trong siêu thị.

Cuộc cự cãi đã bị tung lên mạng xã hội sau đó. Trong video, Nhân liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông...; giỡn mặt với tôi à…”.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 7 nhanh chóng vào cuộc, xác định ông Nhân không phải công chức, viên chức hay cán bộ thuộc ban chỉ đạo phòng, chống dịch và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.