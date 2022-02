Theo cáo trạng, ông Nam đã cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Vụ án này đã được tòa đưa ra xét xử công khai và ông Nam cũng được các cơ quan tố tụng trả lời việc tố cáo là sai, không có căn cứ.

Tuy nhiên, ông Nam vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, đăng nhiều bài trên trang Facebook cá nhân để đả kích các cơ quan, tổ chức và các cá nhân gồm ông Trần Văn Vệ (nguyên Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) và một số điều tra viên bao che, bỏ lọt tội phạm.