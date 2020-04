VKSND Cấp cao kháng nghị bản án có 6 án tử, 5 chung thân

Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với vụ án ma túy Trần Văn Bằng và 11 đồng phạm.

Ngày 9-3, TAND tỉnh Cao Bằng xử sơ thẩm xử phạt sáu án tử hình đối với Trần Văn Bằng, Trần Văn Thành, Nông Tài Kinh, Nông Văn Khởi, Trần Văn Thu, Nông Tài Tưởng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng về tội danh trên, Phan Văn Hiển, Phương Thị Ly, Triệu Văn Tình, Phương Ích Đậu, Đoàn Trọng Duy bị tuyên phạt tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Văn Quyến bị phạt 27 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Trang web tỉnh Cao Bằng

Theo hồ sơ, tối 23-2-2018, tại Km 13, quốc lộ 3, hướng Bắc Kạn đi Cao Bằng, lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang Bằng đang tàng trữ trái phép 1,1 g Heroin và 14 g Methamphetamine cất giấu dưới tấm lót sàn ô tô.

Ngay sau đó, công an còn thu giữ 288 bánh Heroine đựng trong ba túi du lịch và một bao tải dứa màu vàng do Thành (đi cùng Bằng) vứt xuống ven đường tại khu vực xóm Nà Roắc, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, Cao Bằng.

Mở rộng vụ án, CQĐT đã bắt được tất cả 12 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 288 bánh Heroin, thu giữ thêm nhiều loại ma túy, súng, đạn quân dụng tại nơi ở của các đối tượng.

Kháng nghị cho rằng việc truy tố của VKSND Tối cao và việc xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Cao Bằng đối với các bị cáo về các tội như trên là có căn cứ.

Tuy nhiên, mức hình phạt tù chung thân tòa sơ thẩm tuyên với ba bị cáo mua bán trái phép chất ma túy còn nhẹ và xử lý vật chứng chưa đúng quy định của pháp luật.



Cụ thể, tòa chỉ xử phạt tù chung thân với Hiện mua bán trái phép 288 bánh Heroin, Tình 57 bánh Heroin. Quyến mua bán trái phép 52 bánh Heroine bị xử phạt 20 năm tù. Trong khi số lượng mua bán ma túy của ba bị cáo này đặc biệt lớn.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2001 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì hành vi mua bán trái phép từ 2.500g ma túy ở thể rắn trở lên đã có thể bị áp dụng hình phạt tử hình (đối với heroin thì chỉ cần từ 600 g trở lên).

Ba bị cáo mua bán lượng ma túy lần lượt từ trên 18 kg, 19 kg cho đến trên 100 kg Heroin nhưng tòa sơ thẩm tuyên quá án nhẹ, chưa tương xứng với tính chất của vụ án, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, không đúng quy định pháp luật, làm hạn chế tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về xử lý vật chứng, chiếc ô tô Thành dùng chở heroin là xe Trần Văn Thành mua trả góp của Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại Hoa Ngọc Lan.

Đến thời điểm bị bắt, Thành mới trả hơn 154,6 triệu nên chiếc ô tô này chưa hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Thành nhưng Thành có quyền sử dụng mà không cần có sự cho phép của công ty này.

Sau khi Thành bị bắt, công ty đã đối chiếu tiền còn nợ của Thành và đã trả cho vợ Thành. Chiếc xe này là vật chứng của vụ án, lẽ ra cần phải tịch thu phát mại để sung vào ngân sách phần giá trị mà Thành đã trả cho Công ty.

Tòa sơ thẩm cho rằng chiếc ô tô này không còn tranh chấp giữa công ty với Thành nên quyết định trả xe cho công ty là không đúng quy định của pháp luật.

Từ các phân tích trên, viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt lên tử hình đối với ba bị cáo Hiển, Tình và Quyến.

Về xử lý vật chứng, VKS đề nghị tuyên tịch thu phát mại lấy tiền nộp ngân sách nhà nước phần giá trị chiếc xe mà Thành đã trả cho Công ty Hoa Ngọc Lan là hơn 154,6 triệu đồng.