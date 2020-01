VKSND TP.HCM rà soát những vụ bán đất là dân hay hình sự

Đó là khẳng định của lãnh đạo VKSND TP.HCM tại buổi tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 diễn ra vào ngày 3-1.



Theo báo cáo, năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn TP.HCM diễn biến khá phức tạp, thủ đoạn phạm tội tinh vi. CQĐT đã khởi tố mới hơn 9.700 vụ/7.694 bị can, so với cùng kỳ tăng 767 vụ/1.117 bị can. Nhiều vụ án các đối tượng sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền đặc biệt lớn như vụ án xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba.

Về tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình: VKSND TP đã thụ lý kiểm sát mới gần 40.000 vụ việc (giảm 3,2 %) chủ yếu là tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng dân sự, đáng lưu ý là tranh chấp liên quan đến mua bán đất đai bằng hình thức viết tay.

Thực hiện chỉ thị của Bí thư Thành uỷ TP về nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, VKSND đang rà soát, tổng hợp các trường hợp bán đất bằng giấy tay trên địa bàn thành phố, để có sự thống nhất với các cơ quan tư pháp xác định rõ bản chất là dân sự hay hình sự. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất xử lý bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật, dần hạn chế khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Cũng trong năm 2019, VKSND TP được VKS Tối cao phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 29 vụ/130 bị cáo. Đến nay VKS đã xét xử sơ thẩm 25 vụ/106 bị cáo, trong đó có 8 vụ/28 bị cáo là án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và Ban nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Điển hình là vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm (26 bị cáo) đã xảy ra tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á gây thiệt hại trên 3.600 tỉ đồng, vụ án Nguyễn Minh Hùng và 11 đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VNPharma…



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: NGÂN NGA

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói: “Điều đáng mừng không có trường hợp nào VKS truy tố mà toà tuyên vô tội. Nhiều vụ án quan trọng Trung ương giao mà VKS TP làm rất tốt, tạo được niềm tin của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và sự đồng thuận của xã hội. Vụ án gây bức xúc như vụ Công ty địa ốc Alibaba đều được xử lý kịp thời”.

Cũng theo Bí thư Nhân, vụ án Châu Văn Khảm cùng đồng phạm về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, vụ án Nguyễn Michael Phương Minh cùng đồng phạm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Thành uỷ báo cáo về Trung ương cần phải xử nghiêm theo luật pháp Việt Nam mà vẫn giữ được mối quan hệ quốc tế.

Viện truởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí yêu cầu VKSND TP.HCM phải đưa chất lượng kháng nghị nâng lên hàng đầu. Theo Viện trưởng Trí, không thể lấy kết quả xét xử của toà án để xét thi đua, để đánh giá hiệu quả của Kiểm sát viên. Kháng nghị, kiến nghị được đánh giá đúng hay sai là người thủ trưởng hay kiểm sát cấp trên đánh giá.



VKSND TP.HCM được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: NGÂN NGA