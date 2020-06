VKSND TP.HCM yêu cầu báo cáo vụ xâm phạm chỗ ở

Chưa hiểu đúng tinh thần của BLHS Theo Điều 22 Hiến pháp năm 2013, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Ngoài pháp luật dân sự thì BLHS là công cụ để bảo vệ quyền con người khỏi sự xâm phạm khỏi những hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội. Điều 158 BLHS 2015 quy định tội xâm phạm chỗ ở của người khác quy định: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm: a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác; b) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, gây sức ép về tinh thần hoặc thủ đoạn trái pháp luật khác buộc người khác phải rời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ; c) Dùng mọi thủ đoạn trái pháp luật nhằm chiếm, giữ chỗ ở hoặc cản trở trái phép, không cho người đang ở hoặc quản lý hợp pháp chỗ ở được vào chỗ ở của họ; d) Tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà hoặc người quản lý hợp pháp. Như vậy, quy định của pháp luật đã khá cụ thể nhằm bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người dân. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều lý do mà các cơ quan có thẩm quyền lại có quan điểm khác nhau trong việc xử lý. Trong vụ này hành vi cố ý phá khóa, vào chiếm giữ chỗ ở thuộc quyền sở hữu của người khác đã thỏa mãn cấu thành tội phạm theo Điều 158 nói trên. Do đó, VKSND quận 6 cho rằng hành vi nêu trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm do chủ sở hữu hợp pháp chưa vào ở ngày nào là hiểu chưa đúng tinh thần của BLHS. Mặc dù pháp luật đã quy định cụ thể, nội dung vụ việc cũng đã rõ ràng nhưng người có thẩm quyền xử lý lại cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, khiến người bị hại phải chịu thiệt. LS-TS NGUYỄN HỮU THẾ TRẠCH, Đoàn LS TP.HCM NGÂN NGA ghi