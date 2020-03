Vợ chồng sản xuất bột ngọt giả từ bột ngọt xá Trung Quốc

Mới đây, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo, y án ba năm sáu tháng tù đối với bị cáo Đặng Thị Thành (sinh năm 1972, ngụ quận 6, TP.HCM) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Trước đó xử sơ thẩm, TAND quận 5 ngoài tuyên án tù giam còn buộc bị cáo này phải nộp phạt bổ sung 20 triệu đồng và 30 triệu đồng thu lợi bất chính.

Về nhân thân, tháng 10-2016, bị cáo còn bị UBND quận 6 xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm hơn 62,7 triệu đồng và chưa thi hành xong quyết định này.

Theo tòa, Thành có hai hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên phải tuyên phạt nghiêm.



Ảnh minh họa. Ảnh: PLO

Cạnh đó, trong vụ án có hai bị cáo là vợ chồng hiện có con nhỏ, nếu cả hai phải chấp hành hình phạt tù sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của trẻ, thiếu người chăm sóc nuôi dạy.

Từ đó, tòa tuyên phạt Võ Văn Phương (sinh năm 1975, chồng bị cáo Thành) ba năm án treo về tội sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Cùng tội danh này, HĐXX cũng tuyên phạt Quách Tấn Trọng (sinh năm 1984) người làm công (mỗi ngày được trả 250.000 đồng) hai năm tù.

Trưa 25-12-2018, lực lượng chức năng phát hiện một người đang dựng xe máy chở hai bao hàng trước cửa hàng của vợ chồng Thành (phường 13, quận 5) có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra, công an ghi nhận bên trong bao hàng trên có chứa 24 gói bột ngọt hiệu Ajinomoto loại 1 kg và 40 gói bột ngọt loại 454 g. Tất cả số hàng trên đều là hàng giả nhãn hiệu, do đó công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tiến hành khám xét địa điểm nơi sản xuất thuộc phường 16, quận 8, công an còn thu giữ được nhiều dụng cụ, nguyên liệu sản xuất hàng giả.

Tại CQĐT, Thành khai bắt đầu làm và bán bột ngọt giả từ tháng 5-2018. Thành trực tiếp điều hành quản lý việc khách hàng đặt hàng, thỏa thuận giá cả và nhận đơn hàng giao dịch với khách.