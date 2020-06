Vô cùng nguy hiểm nếu không xử lý hình sự

ThS VÕ VĂN TÀI, Phó Trưởng khoa Kiểm sát hình sự, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP.HCM: Đã có dấu hiệu phạm tội

Hành vi của những người xâm nhập, chiếm giữ trái phép nhà của người khác đã có dấu hiệu tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Lý do: 1. Gia đình của họ hiện không phải là người có quan hệ tranh chấp nhà, đất với chủ sở hữu nhà. 2. Gia đình của họ hiện cũng không có quan hệ tranh chấp với người bán nhà cho người chủ hiện tại. 3. Về mặt pháp lý, quyền quản lý, khai thác, sử dụng, định đoạt căn nhà đó phải thuộc về phía chủ sở hữu nhà.

Ban đầu, CQĐT Công an quận 6 khởi tố vụ án là có cơ sở và đúng đắn. Việc VKSND quận 6 đánh giá hồ sơ và nhận định hành vi của gia đình người chiếm giữ trái phép nhà chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, để từ đó không phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an là chưa phù hợp. Tóm lại, cần phải khởi tố những người đã thực hiện hành vi trái pháp luật về tội xâm phạm chỗ ở của người khác theo điểm c khoản 1 Điều 158 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).