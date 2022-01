Ngày 7-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hứa Hán Võ (sinh năm 1994) ba năm tù về tội chống người thi hành công vụ. HĐXX nhận định căn cứ vào lời khai cũng như các tài liệu, chứng cứ xác định có sự va chạm nhẹ giữa xe bị cáo Võ và xe của công an rượt theo, khác với các kết luận trước đó cáo trạng nêu.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX không cho Võ hưởng án treo vì không đồng tình việc bị cáo có nhân thân tốt do Võ sử dụng ma túy trong thời gian dài.



Bị cáo Hứa Hán Võ. Ảnh: HOÀNG YẾN

Cáo trạng truy tố bị cáo Võ theo khoản 1 Điều 330 BLHS, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm và phạt tù từ 6 tháng đến ba năm.



Trong phần thẩm vấn, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng. Bị cáo cho rằng hôm xảy ra sự việc mình có sử dụng ma túy nên khi bị kiểm tra đã hoảng sợ bỏ về nhà rồi đi đầu thú.

Đại diện VKS khẳng định truy tố đúng người đúng tội. VKS cũng nhận định hành vi của bị cáo Võ gây hậu quả gián tiếp khiến chiến sĩ công an rượt theo tử vong. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Võ không có tác động gây ra việc công an rượt đuổi, mất lái bị tai nạn.

VKS ghi nhận bị cáo Võ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, hành vi phạm tội là nhất thời, bột phát; từ đó đề nghị phạt Võ 2-3 năm tù.



Luật sư gửi lời xin lỗi và chia buồn đến với gia đình anh Phan Tấn Tài. Đồng thời, luật sư đề nghị nếu Võ có nhiều tình tiết giảm nhẹ, xin HĐXX tuyên mức án thấp nhất của khung hình phạt vì bị cáo đang lao động nuôi mẹ già, vợ con.



Nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi gia đình anh Tài và cho biết đã ăn năn hối cải suốt 5 tháng tạm giam vừa qua.

Theo hồ sơ, chiều 2-8 -2021, Công an quận 6 cùng Tổ tuần tra liên phường 7, 10, 11 gồm bốn cán bộ chiến sĩ công an, trong đó có anh Tài (Công an phường 10) điều khiển xe mô tô tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.