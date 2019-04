Vụ 8 người bị oan 40 năm: VKS nhận đơn yêu cầu bồi thường

Chiều nay, 10-4, VKSND tỉnh Tây Ninh cho biết đã nhận được đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và xin lỗi công khai của cụ bà 94 tuổi Võ Thị Thương, ông Hồ Long Chánh (cùng ngụ tỉnh Bình Dương) và ông Nguyễn Văn Chiến (ngụ Tây Ninh).

Như vậy, đã có 3/7 người bị oan trong vụ án oan 40 năm đã chính thức có yêu cầu bồi thường oan đối với VKS tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, tháng 1-2018, ông Dũng là người đầu tiên trong tám bị can nhận được quyết định đình chỉ điều tra. Tháng 11-2018, TAND tỉnh Tây Ninh đã y án sơ thẩm, buộc VKSND tỉnh Tây Ninh bồi thường oan cho ông Dũng 615 triệu đồng.

40 năm trước, khoảng 11 giờ đêm 26-7-1979, một nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh xảy ra một vụ cướp. Chỉ 30 phút sau đó, công an đã bắt ngay một người đàn ông tình nghi. Rồi từ lời khai nhận của người này, lần lượt bốn người đàn ông nữa bị bắt rồi bị đưa về công an huyện điều tra.

Cán bộ điều tra đã dùng nhục hình khiến những người đàn ông này phải nhận tội cướp tài sản đem về cho vợ con cất giấu. Ba người phụ nữ bị bắt tiếp theo sau đó cũng bị dùng nhục hình nên buộc phải nhận đã cất giấu tài sản cướp được.



Ngày 4-4, bảy người bị oan nhận quyết định đình chỉ vụ án được ký từ 36 năm trước.

Tám cuộc đời đang bình yên bỗng nhiên dậy sóng vì những cáo buộc vu vơ và những tháng ngày oan khiên tù tội. Cả một đại gia đình tan tác. Nhiều lần công an dẫn đi lấy tang vật nhưng không có mà chỉ có năm chỉ vàng. Công an buộc người nhà họ đem nộp để bảo lãnh người thân về.

Năm 1983, VKSND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra đối với tám bị can trong vụ án vì đủ bằng chứng chứng minh các bị can không phạm tội cướp tài sản riêng của công dân. Việc họ đều đã nhận tội cướp và cất giấu tài sản cướp được là do từ nghi vấn bắt điều tra nhục hình bắt họ nhận, chớ họ không phạm tội này...

Tuy nhiên, phải mất đến 36 năm thì VKS tỉnh Tây Ninh mới trao các quyết định này cho những người bị oan dù mấy mươi năm qua họ liên tục đi đòi.