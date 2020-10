Vụ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Chưa rõ động cơ

Vụ bắt cóc gây hoang mang dư luận Cách đây hơn hai tháng, chiều tối 21-8, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (trú phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc con trai hai tuổi của anh bị mất tích tại Công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Nhận được tin báo, giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy. Tối hôm sau, được sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Tại cơ quan công an, Thu khai nhận có quan hệ tình cảm với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại Tuyên Quang). Tháng 2-2019, Thu mang thai và hứa sẽ sinh đứa bé này cho anh Bằng nhưng không may bị sẩy thai. Lo sợ người yêu phát hiện, Thu nảy sinh ý định bắt cóc một đứa trẻ để người yêu và gia đình đồng ý tổ chức đám cưới. Sau đó, Thu đã thực hiện kế hoạch bắt cóc như đã nói…