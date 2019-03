Vụ bé 10 tuổi bị xâm hại: Kiểm điểm Công an huyện Chương Mỹ?

Kiểm điểm Công an huyện Chương Mỹ chỉ là bước đầu Với những tình tiết như có vết hằn hình bàn tay, xương tay phải bị rạn, gãy răng hàm dưới, chảy máu ở bộ phận sinh dục như vậy đã có dấu hiệu của việc sử dụng bạo lực nhằm mục đích hiếp dâm đối với bé gái 10 tuổi. Do đó, công an huyện khởi tố Nguyễn Trọng Trình tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi có thể được xem là nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Cho nên việc Công an TP Hà Nội rút hồ sơ lên rồi khởi tố tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là có căn cứ. Trước hết, do chưa biết vì lý do gì (có thể do trình độ non yếu hoặc vì cái này cái kia) mà Công an huyện Chương Mỹ khởi tố tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi thì nguyên tắc đầu tiên phải tiến hành kiểm điểm. Kiểm điểm ở đây phải được hiểu là cấp trên kiểm điểm cấp dưới để rút kinh nghiệm trong quá trình điều tra, tránh gây ra bức xúc cho nạn nhân và trong xã hội. Còn sau này nếu điều tra ra thấy Công an huyện Chương Mỹ có sự bao che hoặc có tiêu cực thì đương nhiên họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cho nên kiểm điểm chỉ là bước đầu, bởi vụ án mới đang ở giai đoạn khởi tố điều tra, đối tượng có là tội phạm hay không thì phải có bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Ông VÕ VĂN THÊM, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM NGÂN NGA ghi