Sự việc người đàn ông đánh đập dã man bé trai năm tuổi được cho là con ruột vừa xảy ra tại Bình Dương đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.



Bé trai năm tuổi bị hành hạ dã man

Ngày 5-8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hoài Nam (29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, cơ quan công an đang điều tra làm rõ bé NPA (năm tuổi) có phải là con ruột của Nam hay không, đồng thời giám định thương tích đối với bé A. Sau khi củng cố hồ sơ, nếu đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra (CQĐT) sẽ khởi tố vụ án.



Nam đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. Ảnh: CACC

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một clip dài hơn 4 phút, ghi lại cảnh Nam liên tục đánh bé A. trong tình trạng bé không mặc quần áo. Trong clip, Nam liên tục đấm đá, giẫm chân lên người bé A. Chưa dừng lại, người này còn đưa bé A. lên cao rồi ném xuống nền nhà nhưng may có tấm nệm đỡ nên bé không sao.

Bé A. gào khóc thảm thiết, van xin và cầu cứu sự trợ giúp của mẹ nhưng người phụ nữ được cho là mẹ của bé cũng không dám can ngăn mà đứng ở cửa phòng nhìn ra. Sau đó, khi thấy Nam đánh bé quá dã man nên người phụ nữ này mới chạy ra ôm bé, ngăn sự việc này. Tuy nhiên, lúc này Nam vẫn hung hăng, còn đòi đánh cả hai mẹ con.

Sự việc được xác định xảy ra tại một căn nhà thuộc khu phố Bình Quới B (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An).

Khi làm việc với cơ quan công an, Nam đã thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai NPA như trong clip ghi lại. Nam khai nhận trước đây Nam và chị NHT có quan hệ tình cảm nhưng chia tay. Sau đó, cả hai lập gia đình rồi cũng lần lượt ly hôn. Mới khoảng một năm nay, hai người về sống với nhau như vợ chồng.

Có thể khởi tố tội hành hạ người khác

Theo ThS - luật sư Cao Ngọc Sơn, giảng viên Khoa luật Trường ĐH Văn Lang, hành vi của Nam đã xâm phạm trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của con người. Đặc biệt, người bị hại ở đây là trẻ em, đối tượng được nhiều quy phạm pháp luật bảo vệ một cách đầy đủ, toàn diện.

Hành vi của Nam như trong clip có đủ dấu hiệu cấu thành tội hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 - BLHS). Theo đó, mức hình phạt của tội này có thể lên đến ba năm tù.

Hành vi dã man của Nam cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS.

Tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả và tỉ lệ tổn thương cơ thể (được cơ quan giám định có thẩm quyền kết luận) do hành vi của Nam gây ra đối với bé A. mà người này phải chịu các mức phạt tương ứng với các khoản của điều luật này.

ThS - luật sư Cao Ngọc Sơn lưu ý nếu truy cứu TNHS về tội hành hạ người khác thì không cần phải có yêu cầu khởi tố của đại diện người bị hại, CQĐT vẫn có thể truy cứu TNHS.

Trường hợp xác định hành vi của Nam phạm vào tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà giám định tỉ lệ tổn thương của bé A. dưới 11% thì vẫn có thể truy cứu TNHS theo khoản 1 Điều 134 BLHS (mức phạt tối đa là ba năm tù). Lý do là hành vi Nam thực hiện đối với người dưới 16 tuổi, không có khả năng tự vệ, có tính chất côn đồ (căn cứ vào các điểm c, i khoản 1 Điều 134 BLHS).

Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc để hành vi này bị xử lý hình sự là phải có yêu cầu khởi tố của người đại diện bị hại (mẹ của đứa trẻ) căn cứ theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS).

Còn trường hợp tỉ lệ tổn thương cơ thể của bé A. được cơ quan giám định kết luận từ 11% trở lên thì CQĐT sẽ khởi tố tương ứng với các khoản của Điều 134 BLHS mà không cần đơn yêu cầu khởi tố từ phía người bị hại.