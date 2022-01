Diễn biến tố tụng vụ án cho đến lúc này Chiều 22-12-2021, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn phường 22 (quận Bình Thạnh) cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn nghi do bị đánh đập, bạo hành. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai của những người liên quan. Ngày 28-12-2021, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác. Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ đánh đập bé A khi cháu làm bài sai, việc này ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha cháu A) có biết. Đối với ông Thái, trong quá trình sống chung, biết con có nhiều vết bầm tím trên cơ thể và bảo sợ cha mẹ nhưng ông Thái không có hành động quyết liệt để bảo vệ hoặc ngăn cản Trang thực hiện biện pháp dạy con như vậy. Đến khuya 30-12-2021, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Thái do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Trang trong vụ bạo hành cháu bé. Chiều tối 1-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. VKSND quận Bình Thạnh cũng chuyển hồ sơ kiểm sát vụ án này lên VKSND TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 BLHS và tội che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, tạm giam Trang về tội giết người (ngoài tội hành hạ người khác); khởi tố, tạm giam Thái về tội che giấu tội phạm (ngoài tội hành hạ người khác).