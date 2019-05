Vụ chém người trộm vịt: Coi chừng truy tố oan!

DÒNG SỰ KIỆN Người vợ không có tội dù chém chết kẻ trộm? ngày 16-4, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ chị Nguyễn Thị Thúy Hằng chém chết kẻ trộm là Nguyễn Thành Trung (ngụ cùng ấp). Theo đó, rạng sáng 11-3, Trung đột nhập vào nhà và đâm chết chồng chị. Trong lúc cố gắng thoát khỏi sự truy sát của Trung, chị Hằng chụp được một con dao chặt thịt chém nhiều nhát làm Trung chết. Nguyên nhân là Trung nợ vợ chồng chị khoảng 60 triệu đồng tiền thua bạc. Trung chuẩn bị dao Thái Lan, dao phay, mặc áo khoác đen, chuẩn bị hai đôi găng tay đột nhập vào nhà. Theo công an, Trung đã bóp cổ nhưng chị Hằng thoát ra được, Trung tiếp tục dùng dao đâm và chị Hằng thoát ra khỏi mùng, chạy lên phía nhà trên và hai người đã chém qua chém lại. Đại tá Châu cũng cho biết công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra, đánh giá mức độ phòng vệ của chị Hằng là chính đáng hay không. Chém kẻ trộm không chống cự, bị tội giết người Đầu năm 2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, tuyên giảm án cho Lê Minh Phương (trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ chín năm xuống còn bảy năm tù về tội giết người. Tại tòa, đại diện của bị hại T. cho biết cháu đã cơ bản bình phục sức khỏe nên đề nghị giảm án cho Phương. Do đói bụng nên nửa đêm 23-11-2017, cháu T. (16 tuổi) đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của Phương để tìm đồ ăn và trộm cắp. Vợ chồng bị cáo đang ngủ trên gác nghe thấy tiếng động thì phát hiện cháu T. đang lục lọi đồ đạc. Phương đi xuống tầng một, lấy thanh kiếm nấp vào chỗ kín quan sát. khi cháu T. vừa ăn bánh mì vừa tiến về chỗ mình, bị cáo xông tới chém vào đầu và tay. Nhận ra cháu T. ở gần nhà, thấy cháu bị chảy nhiều máu nên Phương gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện và báo công an. Đánh hai kẻ trộm gà, bị tội cố ý gây thương tích Tháng 9-2018, TAND tỉnh Tây Ninh xử phúc thẩm, tuyên y án 12 tháng tù treo đối với Nguyễn Ngọc Ánh. Theo đó, tối 1-8-2015, Tạ Công Trung và Lê Minh Thành rủ nhau vào nhà bị cáo Ánh trộm gà. Vì đã xảy ra mất trộm nhiều lần nên khi phát hiện, ông Ánh cầm cây chĩa (đầu sắt) đuổi theo nhưng bị trượt chân té làm mũi chĩa đâm vào mông Trung. Trung tiếp tục bỏ chạy, leo lên tường rào để trèo ra ngoài. ông Ánh kêu đứng lại nhưng Trung tiếp tục chạy nên ông dùng chĩa đâm thêm một nhát. Trung được Thành đỡ qua rào rồi rút đầu chĩa để cạnh tường và đến bệnh viện, còn ông Ánh thì đến công an phường trình báo. Kết luận giám định thương tật tại vùng bụng của Trung là 73% và vùng mông 1%. Công an khởi tố ông Ánh về tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, trong khi Trung và Thành không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.