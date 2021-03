Vụ chủ vướng lao lý vì người trông coi: Dẫn giải nhân chứng

Ngày 30-3, TAND quận 7 (TP.HCM) quyết định hoãn phiên xử vụ bị cáo Lý Thuận Liên bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Liên quan vụ án, bị cáo Thái Toàn Thắng (người được Liên cho ở trông coi nhà) bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ba bị cáo khác bị truy tố về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Do trong quá trình xét hỏi đối với 8/13 người làm chứng toà triệu tập, HĐXX nhận thấy có nhiều vấn đề chưa rõ nên quyết định hoãn để dẫn giải những người làm chứng vắng mặt đến tòa. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 16-4 tới.



Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: H.YẾN

Rạng sáng 1-3-2020, công an kiểm tra hành chính số nhà 57 Lý Long Tường (quận 7) do Liên làm chủ. Tại đây, lực lượng năng phát hiện và bắt quả tang nhiều người đang sử dụng ma tuý.

Cáo trạng dựa trên các lời khai xác định Liên là chủ căn nhà. Tháng 12-2019, Liên cho Thắng đến ở trông coi và quản lý. Tối 29-2, Liên có mời bạn bè tầm năm người đến chơi và uống rượu. Đến 23 giờ, Thắng về nhà và rủ thêm một nhóm bạn đến uống rượu sau đó sử dụng ma túy. Liên biết và đồng ý việc sử dụng ma tuý. Mọi người đang chơi và sử dụng ma tuý thì công an đến...

Từ giai đoạn điều tra đến khi truy tố, xét xử, luật sư của bị cáo Liên nhiều lần đưa ra kiến nghị. Vụ án có năm vấn đề mâu thuẫn trong lời khai và chứng cứ chưa phù hợp với quy định pháp luật.

PLO từng phản ánh nhiều lần toà mở phiên toà và đều trả hồ sơ cho VKS làm rõ các mâu thuẫn. Tuy nhiên, theo phản hồi mới nhất của VKS gửi tòa, cáo trạng truy tố Liên là đúng, không cần tiến hành cho đối chất theo yêu cầu của tòa.

Ngoài ra, khi công an kiểm tra lập biên bản quả tang có mặt chủ nhà là Liên, công an đã tiến hành khám nghiệm và chụp ảnh hiện trường có nhiều người sử dụng ma tuý, thu giữ chín viên ma tuý. Do đó không cần thực nghiệm điều tra...