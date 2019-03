Vụ hoa hậu Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ lại 'phản đòn'

Ngày 14- 3, Công an TP.HCM cho biết đã nhận đơn khiếu nại của ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977) khiếu nại hủy bỏ đơn tố cáo của bà Trương Hồ Phương Nga (SN 1987 (tức Phương Nga, hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, bạn Phương Nga).

Việc ông Mỹ nộp đơn khiếu nại là để khiếu nại quyết định phân công giải quyết tố giác của bà Nga và bà Dung do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ký ngày 30-1 vừa qua. Đồng thời, đại gia này cũng nêu lên những nội dung khiếu nại phản bác với đơn của bà Nga và bà Dung trước đó.

Trong đơn khiếu nại ông Mỹ nêu ba nội dung.

Thứ nhất, ông Mỹ cho rằng về hình thức đơn tố cáo của Phương Nga ngày 30-1 có cùng nội dung với đơn ghi ngày 5-5-2014 là vi phạm khoản 2, điều 105 BLHS.



Ông Cao Toàn Mỹ và Phương Nga. ẢNH: PLO

Thứ hai, ông Mỹ cho rằng đơn ngày 1-4-2014 của ông không nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Phương Nga và Thùy Dung, cũng không gây hậu quả gì cho Thuỳ Dung và Phương Nga, vì vậy không thể có dấu hiệu của tội vu khống.

Thứ ba, ông Mỹ yêu cầu huỷ bỏ quyết định phân công giải quyết tố giác do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ký ngày 30-1 đối với đơn tố giác của Thuỳ Dung và Phương Nga cho rằng ông vu khống.

Như PLO đã phản ánh, ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với hai bị can Phương Nga và Thùy Dung trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can từng bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ số tiền 16,5 tỷ đồng.