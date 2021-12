Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu Công an TP Thủ Dầu Một báo cáo vụ việc để có hướng xử lý. Trong khi chờ kết quả từ các ngành chức năng, có thể mô tả cảm nhận ban đầu về vụ việc gây xôn xao dư luận lần này bằng hai từ: Nguy hiểm!



Một người đàn ông vừa có lời được cho là không ủng hộ bà Hằng liền bị vây và tấn công. Ảnh: YOUTUBE

Điều nguy hiểm thứ nhất là báo chí có dấu hiệu bị các youtuber và một số cá nhân cản trở tác nghiệp. Trong công văn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Hội Nhà báo Việt Nam tại tỉnh này đề nghị xác minh “việc một số phóng viên báo chí bị xúc phạm danh dự, đe dọa hành hung, cản trở hoạt động trong quá trình tác nghiệp về phiên toà”.

Các đoạn video và hình ảnh hiện trường cũng cho thấy một số cá nhân có hành vi quá khích, chửi bới, nhục mạ, đe dọa các phóng viên; thậm chí tấn công “người không ủng hộ bà Hằng”. Vì vậy, đề nghị từ phía Hội Nhà báo đối với các ngành chức năng Bình Dương là hợp lý, cấp thiết và cần được trả lời một cách thỏa đáng.

Điều nguy hiểm thứ hai là tính manh động, quá khích của nhiều người, trong đó có các youtuber lại ngang nhiên diễn ra ngay trước cổng “công đường”, nơi có rất nhiều công an chứng kiến và nỗ lực kiểm soát an ninh-trật tự. Việc tụ tập gây cản trở giao thông; việc hò hét to tiếng, chửi bới, nhục mạ và thậm chí có dấu hiệu bạo lực gây mất trật tự an toàn xã hội, làm bất an cả người dân lẫn giới báo đài, có thể gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động xét xử bên trong phiên tòa.