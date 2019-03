Vụ người vợ làm chết kẻ trộm: Phải khởi tố bị can mới rõ

Chiều 13-3, tại buổi họp báo, Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án giết người tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc.

Theo thông tin ban đầu được công bố, rạng sáng 11-3, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (31 tuổi) cùng chồng là anh Võ Tấn Hội (38 tuổi) đang ngủ tại nhà. Nghe tiếng động, chị Hằng quay sang thì phát hiện chồng đang giằng co với đối tượng Nguyễn Thành Trung (là hàng xóm) trong mùng.

Trung dùng dao đâm anh Hội tử vong, rồi bóp cổ chị Hằng. Sau đó chị Hằng chạy thoát ra ngoài được và bật đèn sáng thì bị Trung đuổi theo đâm nhiều nhát. Trong lúc hoảng loạn chị Hằng chụp lấy con dao chặt thịt để trên kệ chống trả khiến Trung tử vong. Sau đó chị Hằng quay vào nhà ôm con chạy ra ngoài cầu cứu…

Tại buổi họp báo, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, bước đầu chị Hằng khai lúc Trung tấn công có hỏi "vàng vòng để đâu?", còn thực hư thế nào còn phải tiếp tục điều tra. "Hành vi của chị Hằng là cố ý gây thương tích hay phòng vệ chính đáng thì công an đang tiếp tục làm rõ", đại tá Châu nói.

Nhiều ý kiến thắc mắc CQĐT đã khởi tố vụ án giết người thì có đồng nghĩa với việc chị Hằng sẽ bị khởi tố về tội giết người hay không?



Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an Long An thông tin vụ án tại họp báo. Ảnh: H.NAM (VNE)

Theo luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn (đoàn LS TP.HCM) khởi tố vụ án hình sự là là giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, là một hoạt động bình thường của cơ quan tiến hành tố tụng. Hoạt động này được ghi nhận tại Điều 18 BL TTHS 2015.

Theo đó CQĐT sẽ xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự được quy định tại Điều 143 BL TTHS 2015, trong vụ này là khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Sau khi khởi tố vụ án thì CQĐT sẽ tiến hành điều tra vụ án hình sự. Giai đoạn này các cơ quan điều tra áp dụng mọi biện pháp do luật tố tụng hình sự quy định để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội. Nếu CQĐT thấy có cơ sở thì mới tiến hành khởi tố bị can với tội danh cụ thể tương ứng với hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 179 BL TTHS 2015.

Tại buổi họp báo lãnh đạo công an tỉnh thông tin một số tình tiết ban đầu và cũng cho biết còn phải điều tra làm rõ. Có nghĩa là việc khởi tố vụ án của CQĐT không đồng nghĩa với việc sẽ khởi tố bị can đối với chị Hằng về tội giết người. Chưa kể hành vi của chị Hằng còn thỏa mãm các điều kiện về phòng vệ chính đáng theo Điều 22, BLHS (không bị coi là tội phạm).

LS Nguyễn Văn Nhàn (đoàn LS TP.HCM) phân tích, khởi tố vụ án là giai đoạn mở đầu của TTHS. Còn khởi tố bị can là hoạt động áp dụng pháp luật tố tụng hình sự của cơ quan có thẩm quyền trong đó xác định một người, đã thực hiện tội phạm để bắt đầu tiến hành điều tra, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo trình tự, thủ tục của tố tụng hình sự.

Hai giai đoạn này khác nhau về thời điểm, yêu cầu và căn cứ khởi tố. Khởi tố vụ án có thể chưa yêu cầu xác định ngay người phạm tội là ai, hành vi thực hiện tội ra sao. Nhưng, quyết định khởi tố bị can là phải xác định chính xác một người cụ thể đã thực hiện hành vi phạm tội.

Vì vậy chỉ khi CQĐT ra quyết định khởi tố chị Hằng với một tội danh cụ thể nào đó thì mới được hiểu rằng chị Hằng đã thực hiện một tội phạm. Qúa trình điều tra công an sẽ trả lời câu hỏi này trước dư luận xã hội, còn hiện tại chưa nói được điều gì.