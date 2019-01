Vũ 'nhôm' bị đề nghị 14-15 năm tù vì không thành khẩn

Đại diện VKSND TP Hà Nội, cơ quan giữ quyền công tố tại phiên toà đã đề nghị tuyên bố các bị cáo Phan Văn Anh Vũ , Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị cáo Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện VKS cũng đề nghị tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 14-15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ , quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng với tội danh này, bị cáo Nguyễn Hữu Bách bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù; bị cáo Phan Hữu Tuấn bị đề nghị mức án từ 6-7 năm tù.

Ba bị cáo bị đề nghị cấm đảm nhận các chức vụ trong lực lượng công an từ 4-5 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Bị cáo Trần Việt Tân bị đại diện VKS đề nghị mức án từ 36-42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Bùi Văn Thành bị đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù cũng về tội danh trên. VKS đề nghị HĐXX tuyên cấm hai bị cáo đảm nhiệm các chức vụ trong lực lượng công an từ 3-4 năm sau khi chấp hành xong bản án

VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên giao 5 nhà, đất cho UBND TP Đà Nẵng và TP.HCM.

Riêng nhà, đất 129 Pasteur giao cho Bộ Công an với UBND TP.HCM phối hợp thu hồi, bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Với nhà đất số 15 Thi Sách đề nghị giao cho UBND TP.HCM thu hồi, bảo đảm quyền lợi của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Với số tiền Phan Văn Anh Vũ hưởng lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng từ việc cho thuê bất động sản cần thu hồi sung quỹ nhà nước.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Đ. MINH

Theo nhận định của đại diện VKS, trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ giữ vai trò chính, là người khởi xướng, chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất. Bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác và công ty bình phong của mình, chủ động yêu cầu, chi phối hành vi của các đồng phạm khác, đồng thời là người hưởng lợi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn, trên 1.100 tỉ đồng. Bị cáo Vũ phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.



Bị cáo Nguyễn Hữu Bách.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách là người trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ đối với Vũ. Dù biết rõ mục đích của Vũ tại các dự án nêu trên không nhằm phục vụ hoạt động nghiệp vụ trong ngành công an nhưng Nguyễn Hữu Bách vẫn soạn thảo và tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục V, lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản tạo điều kiện hậu thuẫn cho Vũ thực hiện các hành vi phạm tội đối với 6 dự án nhà đất bất động sản, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1.100 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Hữu Bách giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo chưa thành khẩn nhận ra sai phạm của mình, đổ lỗi cho người khác do đó cần phải xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên, tại phiên toà, bị cáo đã nhận một phần trách nhiệm, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra không chứng minh được bị cáo có hưởng lợi nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.



Bị cáo Phan Hữu Tuấn

Bị cáo Phan Hữu Tuấn là người trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ đối với Phan Văn Anh Vũ. Với những văn bản do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn đã trực tiếp ký ban hành hoặc ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản nhằm hậu thuẫn, tạo điều kiện cho bị cáo Vũ thực hiện hành vi phạm tội tại 6 dự án nhà đất công sản, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1.100 tỉ đồng.

Bị cáo Tuấn giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, thuộc trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng… Quá trình điều tra, xét xử, bị cáo chưa thực sự thành khẩn thừa nhận sai phạm của mình nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, tại phiên toà, bị cáo đã nhận một phần trách nhiệm, quá trình công tác bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc…, quá trình điều tra không chứng minh được bị cáo có hưởng lợi nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.



Bị cáo Trần Việt Tân. Bị cáo Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo B61 thuộc Tổng cục V để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các văn bản của Bộ Công an, Tổng cục V xin quyền sử dụng đất công sản tại Đà Nẵng và TP.HCM không qua đấu giá, không sử dụng vào mục đích nghiệp vụ của ngành công an, dẫn đến việc gây hậu quả đặc biệt lớn cho nhà nước. Hành vi của bị cáo gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây mất lòng tin của nhân dân, làm giảm uy tín của ngành công an nên cần thiết phải xử lý nghiêm.

Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nên cần được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.



Bị cáo Bùi Văn Thành Bị cáo Bùi Văn Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, thẩm định nhà đất tại số 129 Pasteur (TP.HCM), không chỉ đạo Tổng cục IV có văn bản thông báo để Tổng cục V biết theo dõi cơ sở nhà đất phục vụ mục đích an ninh. Khi Vũ chuyển nhượng tài sản cho người khác, bị cáo đã không báo cáo cấp có thẩm quyền, kịp thời ngăn chặn dẫn đến gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi của bị cáo gây bức xúc trong dư luận, gây mất lòng tin của nhân dân và làm giảm uy tín của ngành công an nên cần thiết phải xử lý nghiêm. Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

VKS nhận định, vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong ngành Công an, là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các bị can trong vụ án hầu hết là những người có chức vụ cao, quan trọng trong ngành Công an nhưng đã không giữ được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và truyền thống tốt đẹp của ngành mà còn lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao giúp sức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ hoặc thiếu trách nhiệm để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng tổ chức bình phong làm công cụ để thâu tóm các dự án nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị can gây bức xúc trong dư luận, gây mất lòng tin của nhân dân, cần được xét xử nghiêm minh trước pháp luật.