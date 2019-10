Vũ ‘nhôm’ đặt niềm tin vào hộ chiếu Mỹ giá 2,2 triệu USD

Sáng nay 30-10, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", cựu Chủ tịch Cty CP XD Bắc Nam 79) bị lừa làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ.

Hai bị cáo Hoàng Hữu Châu (SN 1963, nghề nghiệp kinh doanh, ngụ TPHCM) và bị cáo Thanh Minh Hùng (SN 1963, ngụ TPHCM) cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Tại phần thủ tục, HĐXX cho biết ông Phan Văn Anh Vũ với tư cách là người bị hại trong vụ án này có đơn xin xét xử vắng mặt. Cụ thể ngày 8-10, từ trại tạm giam T16 Bộ Công an, ông Vũ đã làm đơn xin xét xử vắng mặt và gửi đến TAND TP.HCM. Đơn này có xác nhận của cán bộ trại giam T16.

Cạnh đó, tòa còn triệu tập bà Nguyễn Thị Thu Hiền - vợ ông Vũ - với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Nhưng ngày 29-10, bà Hiền đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Ông Vũ có ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Thế Trạch là đại diện tại phiên xử nhưng theo chủ tọa, tòa vẫn chưa nhận được giấy ủy quyền. Có mặt, ông Trạch cho biết giấy ủy quyền được viết từ trong trại giam.



Hai bị cáo tại phiên xử 30-10. Ảnh: HOÀNG YẾN



Đại diện VKS cho rằng dù không nhận được giấy ủy quyền của ông Vũ, nhưng tại tòa, ông Trạch trình bày đã biết có sự ủy quyền và có mặt nên hai người này có sự thống nhất về mặt ý chí về sư ủy quyền. Từ đó, VKS xác định ông Trạch tham gia phiên tòa này với tư cách người đại diện cho ông Vũ .

Ngoài ra, tòa cũng triệu tập hai người phụ nữ nộp tiền khắc phục hậu quả cho bị cáo trong giai đoạn tố tụng tham gia phiên tòa để lấy ý kiến.

Gần 10 giờ, phiên tòa bước vào phần xét hỏi với sự công bố cáo trạng của đai diện VKS. Hiện tòa đang làm rõ các khoản tiền hai bị cáo nhận và quan hệ với người bị hại thế nào.

Như PLO đã thông tin, từ năm 2010, ông Vũ có quen biết và nhờ Châu tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ hoặc Anh cho mình và gia đình. Châu có quan hệ làm ăn với Hùng và có nghe Hùng nói có "cửa" làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nên nhờ Hùng. Châu gặp Vũ và nói tổng chi phí hết 2,2 triệu USD.

Cáo trạng VKS đủ cơ sở xác định Châu, Hùng lừa đảo chiếm đoạt của Vũ “nhôm” 150 ngàn USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145 ngàn USD và Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Và ngày 20-7-2018, khi đang bị tạm giam tại Trại giam T16 (Bộ Công an), ông Vũ đã viết đơn gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo Hùng, Châu lừa đảo chiếm đoạt 700 ngàn USD thông qua thủ đoạn hứa hẹn, làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho mình. Ngày 17-8-2018 và ngày 6-1-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét nơi ở, làm việc, bắt giữ Hùng và Châu để điều tra.

Dự kiến phiên xử còn kéo dài, PLO sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.